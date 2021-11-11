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Зеленський за осінь втратив близько 10% президентського рейтингу

11/11/2021 15:54

Президент Володимир Зеленський залишається лідером у президентському рейтингу, найближчий конкурент Петро Порошенко має на 7% меншу підтримку.

Про це йдеться в результатах опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг”, проведеного 4-9 листопада.

“Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то 21,8% проголосували б за В.Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором). 14,5% підтримали б П.Порошенка, 11,0% – Ю.Бойка, 10,8% – Ю.Тимошенко, 8,8% – Д.Разумкова, 6,4% – Є.Мураєва, 6,2% – І.Смешка, 5,7% – В.Гройсмана, 4,0% – О.Ляшка, 2,6% – А.Садового, 2,4% – О.Тягнибока, 1,7% – В.Кличка”, – інформують соціологи.

Водночас 33% опитаних задоволені діяльністю Зеленського, а 65% – не задоволені.

Згідно із вересневим опитування “Рейтингу” Зеленський мав 31% підтримки. Тоді цей показник порівняно з початком серпня зріс з 27 до 31%.

Зараз соціологи наводять графік, де спостерігається падіння рейтингу Зеленського протягом усієї осені.

Опитування проводилося в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера.
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,5. Терміни проведення: 4-9 листопада 2021 року.

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