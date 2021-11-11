Вступ до НАТО підтримують 58% українців, – соціологія

62% опитаних українців підтримують вступ України до Європейського Союзу, і 58% – вступ до НАТО.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 4-9 листопада 2021 року.
Так, за даними опитування, якби сьогодні проводився такий референдум, 62% респондентів підтримали би вступ України до ЄС, а 32% не підтримали б.
При цьому 58% опитаних підтримали би вступ України до НАТО, а 35% висловилися б проти.
Згідно з опитуванням, найбільш лояльними до євроінтеграції є жителі західних та центральних областей, найменш прихильними – жителі східних регіонів, де менше половини підтримують вступ в ЄС і НАТО.
Водночас найбільш скептичними щодо приєднання до Євросоюзу і НАТО є виборці “Опозиційної платформи”, партій Андрія Шарія та Євгена Мураєва.
Опитування проведене серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донецької й Луганської областей. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,5.
Читайте також:
Мер Чернігова вважає, що курс України в НАТО – це “фігня”
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!