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Вступ до НАТО підтримують 58% українців, – соціологія

11/11/2021 14:51

62% опитаних українців підтримують вступ України до Європейського Союзу, і 58% – вступ до НАТО.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 4-9 листопада 2021 року.

Так, за даними опитування, якби сьогодні проводився такий референдум, 62% респондентів підтримали би вступ України до ЄС, а 32% не підтримали б.

При цьому 58% опитаних підтримали би вступ України до НАТО, а 35% висловилися б проти.

Згідно з опитуванням, найбільш лояльними до євроінтеграції є жителі західних та центральних областей, найменш прихильними – жителі східних регіонів, де менше половини підтримують вступ в ЄС і НАТО.

Водночас найбільш скептичними щодо приєднання до Євросоюзу і НАТО є виборці “Опозиційної платформи”, партій Андрія Шарія та Євгена Мураєва.

Опитування проведене серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донецької й Луганської областей. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,5.

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