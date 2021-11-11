В Україні зробили понад 20 млн щеплень проти COVID-19

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В Україні зробили понад 20 мільйонів щеплень проти COVID-19, зокрема 277 тисяч громадян вакцинували минулої доби.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

“За добу 10 листопада (…) 277 097 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 147 344 людини, повністю імунізовані – 129 753 людини”, – йдеться у повідомленні.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 11 844 730 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини 8 284 545 осіб (двоє з них отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 20 129 273 щеплення.

Водночас у міністерстві наголошують, що 91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не були вакциновані.

Нагадаємо, протягом 10 листопада в Україні зафіксували 24 747 нових випадків зараження коронавірусом. За весь час пандемії на COVID-19 в Україні захворіло 3 155 519 осіб, з них одужали 2 572 738, померли 74 857 людей.

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