У Донецьку в готелі блокують спостерігачів ОБСЄ, вимагаючи від України звільнення бойовика “ЛНР” Косяка

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У Донецьку учасники “акції протесту”, вочевидь інспірованої окупаційною владою, другу добу блокують виходи з готелю Park Inn, де базується одне з представництв Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Вони вимагають звільнення бойовика “ЛНР” Андрія Косяка, затриманого українськими силовиками на Луганщині.

Про блокування СММ ОБСЄ в готелі інформує сепаратистський інтернет-ресурс “ДАН”.

“Протестувальники (…) заблокували вихід із готелю співробітникам ОБСЄ, оскільки вони не виконують своїх функцій – дотримання прав людини. Нехай тепер посидять і послухають, що говорять люди”, – заявив один з учасників акції Андрій Федченко.

Зазначається, що в суботу близько полудня до будівлі під’їжджав автомобіль “представництва СЦКК” бойовиків, його члени заходили в готель і потім вийшли з нього. Мета візиту залишилася невідомою.

При цьому учасники “мітингу” спрямували звернення на адресу ООН і ОБСЄ з вимогами звільнити затриманого Андрія Косяка, передає український сайт “Новости Донбасса”.

Акція під готелем Park Inn у Донецьку почалася ще 15 жовтня. Її учасники вимагають звільнити Косяка. Наступного дня, в суботу, 16 жовтня, учасники акції розгорнули наметове містечко та оголосили безстрокову акцію протесту з тими ж вимогами.

При цьому угруповання “ЛНР” відкликало гарантії безпеки щодо виконання робіт на лінії зіткнення та обмежила низку маршрутів пересування спостерігачів СММ ОБСЄ до звільнення Косяка.

Як відомо, українські військові 13 жовтня затримали на позиціях під Золотим на Луганщині бойовика “ЛНР”, який мав при собі зброю та військовий квиток. Про це повідомив пресцентр СБУ.

При цьому угруповання “ЛНР” заявляє, що українські силовики затримали “члена представництва ЛНР в СЦКК” (Спільному центрі контролю і координації).

СММ ОБСЄ не включила в свій звіт інформацію про затримання члена незаконних збройних формувань «ЛНР» Андрія Косяка українськими військовослужбовцями, так як не спостерігала за інцидентом безпосередньо. Про це йдеться в заяві місії.

Там зазначають, що спостерігачі дійсно знаходилися на ділянці розведення в районі Золотого 13 жовтня, де вони спостерігали за дотриманням локального режиму припинення вогню, щоб забезпечити розчистку рослинності вздовж дороги, що перетинає цей район. Однак затримання Косяка відбувалося не на очах спостерігачів.

«СММ не спостерігала за тим, що відбувається безпосередньо. Вона отримала інформацію від Збройних сил України та від збройних формувань тільки після того, як це сталося. Відповідно до її методологією звітності непідтверджена непряма інформація не може бути включена до звітів Місії », – йдеться в заяві.

Місія повідомляє про всі факти, які вона спостерігає безпосередньо, і включає цю інформацію в свої загальнодоступні звіти, додали в СММ.

У місії також нагадали, що готові сприяти діалогу на місцях між сторонами.

Хто такий Косяк і що було при ньому

Сепаратисти Луганська стверджують, що Косяк як “представник в СЦКК” входив до групи з розмінування.

Українська ж сторона наполягає, що затриманий під виглядом гуманітарної діяльності займався розвідкою, і це раніше судимий кримінальник та бойовик.

Пресцентр СБУ оприлюднив відео з допиту затриманого Косяка.

У спецслужбі заявили, що чоловік був озброєний вогнепальною зброєю та здійснював розвідку залишених позицій ЗС України.

“Бойовик грубо порушив досягнуті домовленості, оскільки він не мав права знаходитися на цій території, та ще й зі зброєю. Його завданням, погодженим у рамках Тристоронньої контактної групи, мало бути розмінування сусідньої ділянки. На ній планується відкрити новий пункт пропуску з тимчасово окупованими територіями”, – зазначено в повідомленні СБУ 14 жовтня.

У Службі стверджують, що зловмисник є учасником одного з підрозділів так званого “6-го отдельного мотострелкового козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР”.

Він – виходець з Алчевська, колишній кримінальник, який підозрюється у скоєнні умисного вбивства в 2010 році.

У 2014 році Косяк вступив до лав бандформування “Брянка СССР”. Згодом служив у мінометному взводі та брав активну участь у спротиві силам АТО/ООС на Луганщині. Зокрема, обстрілював з міномета позиції українських військових у Попасній та Золотому.

“Під час затримання фігурант мав при собі пістолет ПМ з двома спорядженими магазинами, військовий квиток та посвідчення СЦКК (Спеціального центру контролю та координації припинення вогню). Нагадаємо, що носити зброю співробітникам СЦКК заборонено”, – ідеться в повідомленні на сайті СБУ.

Слідчі СБУ повідомили фігурантові про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

При цьому відомо, що паспорт громадянина РФ Андрій Косяк отримав у лютому 2020 року, тобто вже за програмою Кремля для жителів окупованих територій.

Що кажуть бойовики

Формування «ЛНР» заявило, що припиняє мінські переговори, тому що затриманий – нібито член СЦКК, Спільного центру з координації та контрою на припиненням вогню . «ЗСУ викрали спостерігача СЦКК ЛНР» – так звучить у них ця новина. Ватажок угруповання Леонід Пасічник заявив, що переговори припинені «до повернення затриманого». У той же час, в своїх повідомленнях бойовики підтвердили особу Андрія Косяка.

І це правда член СЦКК?

Росія офіційно вийшла з цього органу в грудні 2017 року. Заяв про те, що Косяк – її представник, Москва не робила. Угруповання «ЛДНР» зазвичай говорять про те, що в Спільній центрі по координації припинення вогню є їх представники, але це не так. Бойовики просто використовують сині нарукавні пов’язки з абревіатурою СЦКК, ось як тут:

Бойовик з розпізнавальними знаками СЦКК

Бойовик з розпізнавальними знаками СЦКК

Також вони щодня посилаються на сторону «ДНР» і «ЛНР» в Спільній центрі як на джерело військової інформації в своїх новинах.

Орган створювався у вересні 2014 року в рамках мінського формату для вирішення поточних питань між Україною і Росією за посередництва ОБСЄ . Зазвичай через нього запитують тишу для проведення ремонтних робіт або розмінування.

Керівником української сторони в Спільній центрі з контролю і координації питань припинення вогню є полковник Олександр Аполлонов .

Російську сторону до грудня 2017 представляв генерал-лейтенант Олександр Романчук .

Озброєних людей, які не є кадровими військовими Збройних сил Росії , в СЦКК немає і ніколи не було.

Чи можуть зірватися переговори?

Угруповання «ЛНР» не є учасником переговорів, про вихід з яких заявила. Хоча цього, за словами учасників ТКГ, постійно домагається Москва (та й Кремль відкрито заявляє про про це). Так що вийти з переговорів угруповання «ЛНР» не може.

Вийти може Росія, однак про такі наміри не заявляв.

Що говорить СММ ОБСЄ

У свіжому звіті моніторингової місії ОБСЄ йдеться, що учасники переговорів були поінформовані про інцидент. Місія закликає сторони конфлікту уникати ескалації, а також вживати всіх можливих зусиль, щоб подібні інциденти не повторювалися в майбутньому.