ЗСУ затримали бойовика “ЛНР”, який зайшов на залишені позиції українських військових

Збройні сили України затримали громадянина Російської Федерації, який зайшов на залишені позииції українського війська поблизу КПВВ “Золоте” з метою розвідки.
Інцидент стався в середу, 13 жовтня, близько 10:45.
“Група озброєних осіб з пов’язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ”, – повідомляють в українській делегації для участі у Тристоронній контактній групі.
Зазначається, що гарантії безпеки були надані українською стороною для проведення робіт із розмінування з чітким зазначенням маршрутів пересування та визначенням граничної точки висунення в сторону позицій ЗСУ, в рамках робіт по обладнанню ділянки місцевості для відкриття з боку тимчасово окупованих територій КПВВ “Золоте”.
“Оперативною групою ЗСУ був затриманий один військовослужбовець російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього було вилучено зброю та боєприпаси”, – йдеться в повідомленні.
Цей громадянин підозрюється правоохоронними органами України у скоєнні у 2010 році важкого злочину відповідно до статті 115 КК України – умисне вбивство.
Наразі тривають слідчі дії.
Як видно з військового квитка затриманого, він – уродженець тимчасово окупованого Алчевська Луганської області. У цьому ж місті російські окупанти йому видали військовий квиток.
Паспорт громадянина РФ отримав у лютому 2021 року в Ростовській області РФ.
Вакцинований.
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