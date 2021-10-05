“Команда буде”: Разумков розповів, що робитиме після відсторонення від посади голови Ради

Голова ВР Дмитро Разумков. Фото: "Слуга народу"/Facebook

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у разі відсторонення від посади планує багато працювати і створити власну велику команду.

Як передає Суспільне у вівторок, 5 жовтня, про це він заявив під час брифінгу у Раді.

“Працюватиму далі, я про це сказав на початку зустрічі. Посада — механізм, інструмент, без посади голови ВР буде важко це зробити, а може спірно, може легше. Тому що ти себе відчуваєш людиною, яка повертається до 2019-го року, тих ефірів… Відряджень, зустрічей з людьми, посада в цьому плані заважає. Працювати буду багато, сили, час є, команда буде. Нам треба багато зробити з тих обіцянок, які ми давали, реальних обіцянок”, – сказав він.

При цьому він зазначив, що його відсторонення від роботи на два дні відбулося з порушенням регламенту, однак не бачить сенсу намагатися це довести.

Також спікер не планує оскаржувати рішення у разі своєї відставки з посади.

“Я дуже хотів вірити, що за два роки ми повернули парламент до парламентської роботи але, мабуть, я помилився, в людях, цінностях, з якими вони йшли”, – відзначив Разумков.

Раніше сьогодні голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення засідань парламенту на два пленарних дні.

Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія 30 вересня подав запит на збір підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Як відомо, Разумков був першим номером у списку партії “Слуга народу” на парламентських виборах у 2019 році. Останнім часом він почав виявляти самостійність, що не подобається офісу президента.

Щоб зареєструвати постанову щодо відкликання голови ВР, необхідно заручитися підтримкою щонайменше третини народних депутатів від конституційного складу парламенту, тобто 150 нардепів. Після цього за відставку спікера мають проголосувати принаймні 226 депутатів.

2 жовтня стало відомо, що “слуги” вже зібрали більш як 150 підписів.

Очікується, що “СН” обере головою Ради замість Разумкова його першого заступника Руслана Стефанчука.

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