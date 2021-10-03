Зеленський пояснив, чому слід відставити Разумкова

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Президент Володимир Зеленський вважає, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков будує своє особисте політичне життя і сторониться однопартійців, тому монобільшість відкликає його з посади.

Про це глава держави сказав під час пресконференції в готелі Rixos Prykarpattya у Трускавці, передає “Укрінформ“.

“Партія має мільйон питань. Я вчора чув ці мільйон питань до голови Верховної Ради як не до голови Верховної Ради, перш за все, а як до людини, яка делегована цією командою. Ми всі розуміємо, що сьогодні він не є членом цієї команди, він про це говорить достатньо відкрито. Незважаючи на відкриті розмови, є і закритий формат різних розмов з ним. Ми розуміємо, що він хоче бути не просто суб’єктом і сторониться вже своїх однопартійців. Чому? Тому що партія “Слуга народу” як будь-яка партія, яка потрапляє у Верховну Раду України, спочатку має один рейтинг, потім цей рейтинг змінюється. Він бачить своє особисте політичне життя. Це його вибір. Рабства немає, я завжди всім це повторюю. Але якщо ти вирішив іти своїм шляхом, це твій вибір, це нормально”, – прокоментував Зеленський.

“Я вважаю, що це внутрішня ситуація партії “Слуга народу”, фракції “Слуга народу”, монобільшості. Тому що саме пан Разумков як партієць “Слуги народу”, як член цієї команди, був делегований партією на посаду спікера”, – додав президент.

Він заявив, що Разумков гальмував ухвалення законопроєктів, передбачених програмою партії, не підтримував деякі рішення РНБО, зокрема санкції проти Віктора Медведчука.

Зеленський додав, що мав діалог із Разумковим “із великою паузою”.

“Мені здається, що він мені щось говорить з екранів телебачення. Я не розумію, чому мені не можна подзвонити, щось сказати, бо в нас достатньо відкриті відносини. Були. Саме були. Я розумію, що це вже самостійні політичні кроки. І я в цьому випадку людина однозначна: хочеш – іди. Будь ласка, це вибір”, – заявив Зеленський.

Також Володимир Зеленський нагадав, що Разумков як голова ВР видавав підписні листи для збору підписів парламентаріїв для ініціювання імпічменту президента на вимогу однієї із фракцій.

“Підписні листи на імпічмент Президента, і я це знав із засобів масової інформації, голова Верховної Ради це видавав, ще пів року тому. Набрали вони, правда, 60 людей. Є така процедура, окей. Я не буду як президент, ображатися чи не ображатися, я не можу собі дозволити таких речей. На мені – велика відповідальність, тому я й сказав, що це внутрішній момент”, – прокоментував Зеленський.

За його словами, нардепи із “СН” самостійно визначатимуться із новою кандидатурою на посаду голови Верховної Ради у разі відкликання Разумкова.

“Щодо питання Руслана Стефанчука. Обов’язково буде фракція, яка буде проговорювати, хто може бути тією чи іншою кандидатурою від монобільшості на місце спікера. У такому форматі у нас завжди все відбувається: 70% на 30%. Якщо 70% голосів “за” ту чи іншу кандидатуру, той чи інший закон, те чи інше рішення. Ми домовлялися, що всі підтримають. Незважаючи, хто ти, депутат чи, до речі, вже спікер. Так само це стосувалося й урядовців. У нас є партійні домовленості”, – зазначив глава держави.

Коментуючи інформацію про те, що першим віцеспікером парламенту нібито може стати голова партії, перший заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко, Зеленський сказав, що вперше про це чує.

Як інформувала “Новинарня“, 1-3 жовтня в Трускавці відбуваються збори депутатів президентської партії “Слуга народу”. Зібрання передбачає тімбілдінг, обговорення робочих питань, зустрічі з посадовцями-силовиками, розваги тощо. 2 жовтня президент Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі зі “слугами народу” в готелі Rixos Prykarpattya у Трускавці.

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія 30 вересня подав запит на збір підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Як відомо, Разумков був першим номером у списку партії “Слуга народу” на парламентських виборах у 2019 році. Останнім часом він почав виявляти самостійність, що не подобається офісу президента.

Щоб зареєструвати постанову щодо відкликання голови ВР, необхідно заручитися підтримкою щонайменше третини народних депутатів від конституційного складу парламенту, тобто 150 нардепів. Після цього за відставку спікера мають проголосувати принаймні 226 депутатів.

2 жовтня стало відомо, що “слуги” вже зібрали більш як 150 підписів.

Очікується, що “СН” обере головою Ради замість Разумкова його першого заступника Руслана Стефанчука.

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