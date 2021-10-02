Слідство опрацьовує 10 версій замаху на Шефіра, – Венедіктова

Ірина Венедіктова. Фото: Укрінформ

У справі про замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра опрацьовується понад десять версій, дві з них – головні.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова розповіла під час брифінгу в медіацентрі “Слуги народу” в готелі Rixos-Prykarpattya, повідомляє “Укрінформ“.

“Що стосується версій, вони були озвучені відразу. Коли я давала перші коментарі, сказала дуже обережно, що є дві основні версії, але ми не відкидаємо та опрацьовуємо інші. У нас більше десятка версій, над якими ми працюємо. Ми їх не відкидаємо… Слідство рухається вперед”, – сказала Венедіктова.

Водночас генпрокурорка не конкретизувала, про які саме версії йдеться.

Як інформувала “Новинарня”, вранці 22 вересня під Києвом, між селами Лісники й Ходосівка, був скоєний замах на першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Отримав поранення його водій Олександр Іванько 1963 р.н. Його госпіталізували. Сам посадовець не постраждав. Камер відеоспостереження на місці події не було.

Відомо, що по “ауді” з Шефіром, яке належить “Студії Квартал 95”, було випущено 18 куль із боку водія. У водія влучили три кулі. Після цього шофер зміг далі вести машину, проїхав кілька кілометрів і припаркувався біля супермаркету.

Глава МВС заявляв, що слідство розглядає три основні версії замаху на Шефіра.

Сергій Шефір був одним з лідерів виборчого штабу Володимира Зеленського, а у травні 2019 року став першим помічником президента. Перед тим він разом із Зеленським працював у “Студії Квартал 95”. На братів Шефірів було переписано бізнес Зеленського.

Нагадаємо, що в Трускавці відбуваються збори депутатів президентської партії “Слуга народу”. Вони почалися в п’ятницю, 1 жовтня, і закінчиться в неділю, 3 жовтня. Зібрання передбачає тімбілдінг, обговорення робочих питань, зустрічі з посадовцями-силовиками, розваги тощо.

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