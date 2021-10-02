СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2447222 +11809
Летальні випадки:
56649 +203
Одужали:
2261924 +3469
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 12922388 (+46962). Оновлено: 08:18 02.10.2021
Home / Україна / Межа закону / Слідство опрацьовує 10 версій замаху на Шефіра, – Венедіктова

Слідство опрацьовує 10 версій замаху на Шефіра, – Венедіктова

02/10/2021 13:40

У справі про замах на першого помічника президента  України Сергія Шефіра опрацьовується понад десять версій, дві з них – головні.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова розповіла під час брифінгу в медіацентрі “Слуги народу” в готелі Rixos-Prykarpattya, повідомляє “Укрінформ“.

“Що стосується версій, вони були озвучені відразу. Коли я давала перші коментарі, сказала дуже обережно, що є дві основні версії, але ми не відкидаємо та опрацьовуємо інші. У нас більше десятка версій, над якими ми працюємо. Ми їх не відкидаємо… Слідство рухається вперед”, – сказала Венедіктова.

Водночас генпрокурорка не конкретизувала, про які саме версії йдеться.

Як інформувала “Новинарня”, вранці 22 вересня під Києвом, між селами Лісники й Ходосівка, був скоєний замах на першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Отримав поранення його водій Олександр Іванько 1963 р.н. Його госпіталізували. Сам посадовець не постраждав. Камер відеоспостереження на місці події не було.
Відомо, що по “ауді” з Шефіром, яке належить “Студії Квартал 95”, було випущено 18 куль із боку водія. У водія влучили три кулі. Після цього шофер зміг далі вести машину, проїхав кілька кілометрів і припаркувався біля супермаркету.
Глава МВС заявляв, що слідство розглядає три основні версії замаху на Шефіра.

Сергій Шефір був одним з лідерів виборчого штабу Володимира Зеленського, а у травні 2019 року став першим помічником президента. Перед тим він разом із Зеленським працював у “Студії Квартал 95”. На братів Шефірів було переписано бізнес Зеленського.

Нагадаємо, що в Трускавці відбуваються збори депутатів президентської партії “Слуга народу”. Вони почалися в п’ятницю, 1 жовтня, і закінчиться в неділю, 3 жовтня. Зібрання передбачає тімбілдінг, обговорення робочих питань, зустрічі з посадовцями-силовиками, розваги тощо.

Читайте також:
Жодних конфліктів у команді президента Зеленського немає, – Шефір після замаху. ВІДЕО

До пошуків нападників на помічника президента Шефіра залучили водолазів. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 20

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Слідство опрацьовує 10 версій замаху на Шефіра, – Венедіктова

У справі про замах на першого помічника президента  України Сергія Шефіра опрацьовується понад десять версій, дві з них – головні. Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова розповіла під...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02