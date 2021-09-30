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“Слуга народу” бачить Стефанчука основним кандидатом на посаду спікера в разі відставки Разумкова, – ЗМІ

30/09/2021 18:06

Фракція “Слуга народу” розглядає першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука основним кандидатом на посаду спікера парламенту в разі відставки чинного голови Дмитра Разумкова.

Про це в четвер, 30 вересня, повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на власні джерела у фракції.

“Так, ця інформація відповідає дійсності. Фракція розглядає Руслана Стефанчука основним кандидатом на посаду спікера”, – сказав один зі співрозмовників агентства.

За їхніми даними, ймовірність відставки Разумкова досить висока. Наразі у фракції її оцінюють у понад 50%.

Водночас співрозмовники не виключають, що Разумкова можуть відправити у відставку до кінця поточного року.

Нагадаємо, сьогодні депутати Верховної Ради з монобільшості вирішили розпочати збір підписів за відставку спікера Дмитра Разумкова.

Як відомо, останнім часом із Банкової критикують голову парламенту за надто самостійну позицію. Зокрема, Разумков був проти ухвалення закону про олігархів. Цей законопроєкт був розглянутий і ухвалений з імовірними порушеннями регламенту ВР у час, коли спікер перебував на ізоляції через коронавірус.

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