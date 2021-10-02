“Слуги” зібрали 150 підписів за відставку Разумкова – Зеленський “дав добро”

Дмитро Разумков. Фото: Укрінформ

Депутати фракції “Слуга народу”, які перебувають у Трускавці, зібрали більш як 150 підписів для ініціювання відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це агентству “Інтерфакс-Україна” розповів народний депутат від “СН” Олексій Устенко.

За його словами, у фракції вже зібрали щонайменше 160 підписів.

Водночас неназваний співрозмовник видання LB.ua з-поміж членів монобільшості розповів, що не всі депутати “СН” виступають за відставку спікера парламенту. Він каже, що свій підпис ставити не поспішає: «І таких, як я, багато у фракції».

Речниця президентської фракції Юлія Палійчук підтвердила, що депутатам роздали бланки для збирання підписів під колективною ініціативою про відкликання Разумкова. Згодом вона оголосила, що депутати владної фракції вже зібрали понад 150 підписів.

Президент Володимир Зеленський назвав “внутрішньофракційним” питання перебування Разумкова на посаді голови ВР та непрямо підтвердив доцільність звільнення спікера.

“Питання Дмитра Олександровича для мене, вибачте, ну зовсім не питання. Це питання в цілому, я вважаю, внутрішньофракційне. Я вважаю, що велика помилка з боку Діми чи консультантів, які зараз з ним працюють, що він виносить ці питання в публічну сферу, медіа. Ні, секретів жодних немає, але я вважаю, що у цих людей інші політичні погляди. І це нормально. Ми живемо в демократичній державі. Але якщо вони (погляди) інші, ніж у… 73%, які віддали голоси саме за цю програму (партії “Слуга народу” – “Н”), то це нормально – значить, ти живеш своїм особистим життям”, – сказав Зеленський журналістам у суботу в Трускавці в ефірі телеканалу “Україна 24”.

Як відомо, Дмитро Разумков був першим номером у партійному списку партії “Слуга народу” на парламентських виборах у 2019 році. Останнім часом він почав виявляти самостійність, що не подобається офісу президента.

Щоб зареєструвати постанову щодо відкликання голови у Верховній Раді, необхідно заручитися підтримкою щонайменше третини народних депутатів від конституційного складу парламенту, тобто 150 нардепів. Після цього за відставку спікера ВР мають проголосувати принаймні 226 депутатів.

Голова фракції “СН” Давид Арахамія ініціював збір підписів за відставку Разумкова 30 вересня.

Очікується, що монобільшість обере головою Ради замість Разумкова його першого заступника Руслана Стефанчука.

Нагадаємо, що в Трускавці відбуваються збори депутатів президентської партії “Слуга народу”. Вони почалися в п’ятницю, 1 жовтня, і закінчиться в неділю, 3 жовтня. Зібрання передбачає тімбілдінг, обговорення робочих питань, зустрічі з посадовцями-силовиками, розваги тощо.

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