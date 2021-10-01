“Слуги народу” планують звільнити Донбас і Крим до 2030 року

Ілюстративне фото

У Трускавці, де проходить засідання партії “Слуга народу”, депутатам презентували цілі до 2030 року. Зокрема, йшлося про те, що до 2030 року Україна повинна повернути окуповані РФ території.

Про це повідомила заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла в п’ятницю, 1 жовтня.

Вона опублікувала в фейсбуці фотографію слайда, на якому зображена дівчинка з прапором України, а також напис: “Яка наша загальна мета? У 2030 році Україна відновила свої суверенні кордони і стала розвиненою економікою”.

На іншому слайді вказані стратегічні пріоритети “Програми трансформації України-2030”, які приведуть до відновлення кордонів і досягнення статусу розвинутої економіки.

Нагадаємо, що в Трускавці відбуваються збори депутатів президентської партії “Слуга народу”. Вони почалися в п’ятницю, 1 жовтня, і закінчиться в неділю, 3 жовтня. Зібрання передбачає тімбілдінг, обговорення робочих питань, зустрічі з посадовцями-силовиками, розваги тощо.

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