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“Повернемо український Крим”: уряд затвердив план заходів з реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції півострова

29/09/2021 14:40

 

Кабінет Міністрів затвердив план заходів з реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Таке рішення ухвалене на черговому засіданні уряду в середу, 29 вересня.

“Скажу про план заходів щодо виконання Стратегії деокупації Криму. Цей документ сьогодні на уряд винесений, він затверджений. Разом із відповідною стратегією він буде нашої комплексною дорожньою картою, завдяки якій ми повернемо український Крим”, – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, якого цитує “Укрінформ”.

Він вкотре наголосив, що влада ухвалює комплексні рішення у цьому питанні, до розробки яких залучають експертів та аналітиків, відомих у світі.

“Ми документуємо усі злочини країни-агресора і змусимо Росію платити за це у міжнародних судах. Ми працюємо із нашими країнами-партнерами та у рамках міжнародних організацій, в рамках міжнародних домовленостей, щоб тема Криму постійно була у світовому порядку денному”, – наголосив глава уряду.

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