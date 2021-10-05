Разумкова відсторонили від ведення засідань Ради

Дмитро Разумков. Фото: "РБК-Україна"

У вівторок, 5 жовтня, голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення засідань парламенту на два пленарних дні.

Як передає “Новинарня“, таке рішення підтримали 240 народних депутатів.

Відсторонення ініціювали фракція “Слуга народу”, групи “Довіра” та “За майбутнє”.

“Я сьогодні бачу, що відбувається в залі. І якщо є бажання йти по-іншому, ніж по закону – це право народних депутатів. Я нікому не буду заважати, нікого переконувати. Якщо є бажання змінити голову Верховної Ради, я сказав – затримувати цей процес не буду”, – заявив Разумков.

Через конфлікт інтересів він усунувся від розгляду питання свого відсторонення. Його вів перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Голосування по фракціях:

Голова партії “Слуга народу”, нардеп Олександр Корнієнко із трибуни заявив, що Разумков не дотримався вчора, 4 жовтня, вимог регламенту, коли відмовився ставити на голосування пропозиції “слуг” до розкладу пленарних засідань.

“Вважаємо, що вказаними діями головами Верховної Ради знехтував правом депутатських фракцій вносити пропозиції до тижневого розпорядку”, – вважає Корнієнко.

Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія 30 вересня подав запит на збір підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Як відомо, Разумков був першим номером у списку партії “Слуга народу” на парламентських виборах у 2019 році. Останнім часом він почав виявляти самостійність, що не подобається офісу президента.

Щоб зареєструвати постанову щодо відкликання голови ВР, необхідно заручитися підтримкою щонайменше третини народних депутатів від конституційного складу парламенту, тобто 150 нардепів. Після цього за відставку спікера мають проголосувати принаймні 226 депутатів.

2 жовтня стало відомо, що “слуги” вже зібрали більш як 150 підписів.

Очікується, що “СН” обере головою Ради замість Разумкова його першого заступника Руслана Стефанчука.

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