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У Раді запустили процедуру відкликання Разумкова з посади

04/10/2021 20:33

За поданням голови парламентської фракції партії “Слуга народу” Давида Арахамії стартувала процедура відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Як передає “Новинарня” в понеділок, 4 жовтня, відповідний документ у фейсбуці оприлюднив спікер парламенту.

“За поданням народного депутата Давида Арахамії запускається процедура відкликання голови Верховної Ради України з посади”, – зазначив Разумков.

Він укотре наголосив, що процедура його відкликання з посади спікера відбуватиметься виключно згідно із законом та регламентом парламенту.

Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія 30 вересня подав запит на збір підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
Як відомо, Разумков був першим номером у списку партії “Слуга народу” на парламентських виборах у 2019 році. Останнім часом він почав виявляти самостійність, що не подобається офісу президента.
Щоб зареєструвати постанову щодо відкликання голови ВР, необхідно заручитися підтримкою щонайменше третини народних депутатів від конституційного складу парламенту, тобто 150 нардепів. Після цього за відставку спікера мають проголосувати принаймні 226 депутатів.
2 жовтня стало відомо, що “слуги” вже зібрали більш як 150 підписів.
Очікується, що “СН” обере головою Ради замість Разумкова його першого заступника Руслана Стефанчука.

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