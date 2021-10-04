СБУ затримала розвідника “ДНР”, який добивав поранених у бою українських військових

Контррозвідники Служби безпеки України звітують, що в ході спецоперації у Києві затримали учасника незаконних збройних формувань так званої “ДНР”, який входив до складу угруповання, яке у 2014 році займалося ліквідацією поранених у бою військовослужбовців сил АТО.
Про це пресцентр СБУ повідомив у понеділок, 4 жовтня.
“Зловмисник проводив розвідку для здійснення артилерійських обстрілів позицій Збройних сил України. Співробітники СБУ затримали бойовика в одному з хостелів столиці, куди він прибув з території тимчасово анексованої АР Крим”, – йдеться в пресрелізі СБ.
Встановлено, що затриманий є мешканцем тимчасово непідконтрольного українській владі Донецька. У 2014 році він приєднався до лав незаконних збройних формувань.
Перебуваючи у складі так званого “Оплоту”, а потім розвідгрупи бойовиків, зловмисник брав активну участь у збройному супротиві підрозділам сил антитерористичної операції.
Наразі слідчі органів безпеки повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину. За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.
Читайте також:
На Луганщині контррозвідка впіймала бойовика “ЛНР”, який хотів підірвати співробітника СБУ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!