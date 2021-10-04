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СБУ затримала розвідника “ДНР”, який добивав поранених у бою українських військових

04/10/2021 15:11

Контррозвідники Служби безпеки України звітують, що в ході спецоперації у Києві затримали учасника незаконних збройних формувань так званої “ДНР”, який входив до складу угруповання, яке у 2014 році займалося ліквідацією поранених у бою військовослужбовців сил АТО.

Про це пресцентр СБУ повідомив у понеділок, 4 жовтня.

“Зловмисник проводив розвідку для здійснення артилерійських обстрілів позицій Збройних сил України. Співробітники СБУ затримали бойовика в одному з хостелів столиці, куди він прибув з території тимчасово анексованої АР Крим”, – йдеться в пресрелізі СБ.

Встановлено, що затриманий є мешканцем тимчасово непідконтрольного українській владі Донецька. У 2014 році він приєднався до лав незаконних збройних формувань.

Перебуваючи у складі так званого “Оплоту”, а потім розвідгрупи бойовиків, зловмисник брав активну участь у збройному супротиві підрозділам сил антитерористичної операції.

Наразі слідчі органів безпеки повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину. За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

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