Зеленський: “Мені не потрібна ніяка влада”

Володимир Зеленський на брифінгу 3 жовтня у Трускавці. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заперечує твердження про те, що в разі обрання Руслана Стефанчука головою парламенту керівництво Верховної Ради може, як і Рада нацбезпеки, стати повністю підконтрольним главі держави щодо ухвалення сумнівних рішень з точки зору законності й конституційності.

Таке запитання йому поставили в неділю, 3 жовтня, на брифінгу в Трускавці за підсумками зустрічі з членами фракції “Слуга народу”.

“Можете заспокоїтися: цього не буде, щоб довго не відповідати… Щодо концентрації влади – мені не потрібна ніяка влада: я прийшов щось змінити, щось пообіцяв…” – сказав Зеленський.

“Якщо на цьому шляху є ті чи інші перешкоди, давайте прокладати інший шлях або віддайте “кермо” іншому “водієві” цього процесу. І нехай ця людина, як було до цього, президент, спікер і прем’єр, працюють з трьох різних команд, нехай не буде ніякої концентрації зовсім, нехай всі рішення ухвалюються роками, давайте так спробуємо”, – саркастично додав Зеленський.

Глава держави нагадав, що одна з перших “потужних дій” РНБО стосувалася заборони “деяким суддям Конституційного Суду скасовувати реформи”. На його переконання, Рада нацбезпеки сьогодні є ефективним органом.

Водночас Володимир Зеленський каже, що ще не вирішив, чи балотуватиметься на другий термін.

“Я нічого не вирішував про другий термін. Я говорив, що вважаю, що ми виконали 30-35% своєї програми, а пів терміну минуло. Якщо ми не будемо швидко працювати, особливо у Верховній Раді, якщо нам постійно будуть говорити, що це суперечить регламенту, то ми не встигнемо це зробити. Це не означає, що якщо я встигну все зробити за чотири з половиною роки, я за пів року до кінця каденції піду”, – сказав він.

Зеленський зазначив, що вважає питання “концентрації влади штучною історією”.

“У нас монобільшість. Це і є аналог коаліції, це наша можливість, це посада від монобільшості, і Дмитро Олександрович [Разумков] – це людина, яку висувала партія “Слуга народу”, і саме ми голосували за те, щоб він був спікером, він людина з цієї партії. Я не зовсім розумію, про яку концентрацію ви говорите. Все що у нас є, у нас і було. Але і меншої влади бути не може. Нам це дав народ України своїм голосуванням”, – наголосив Зеленський, якого цитує “Інтерфакс-Україна”.

Як інформувала “Новинарня“, 1-3 жовтня в Трускавці відбуваються збори депутатів президентської партії “Слуга народу”. Зібрання передбачає тімбілдінг, обговорення робочих питань, зустрічі з посадовцями-силовиками, розваги тощо. 2 жовтня президент Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі зі “слугами народу” в готелі Rixos Prykarpattya у Трускавці.

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія 30 вересня подав запит на збір підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Як відомо, Разумков був першим номером у списку партії “Слуга народу” на парламентських виборах у 2019 році. Останнім часом він почав виявляти самостійність, що не подобається офісу президента.

Щоб зареєструвати постанову щодо відкликання голови ВР, необхідно заручитися підтримкою щонайменше третини народних депутатів від конституційного складу парламенту, тобто 150 нардепів. Після цього за відставку спікера мають проголосувати принаймні 226 депутатів.

2 жовтня стало відомо, що “слуги” вже зібрали більш як 150 підписів.

Очікується, що “СН” обере головою Ради замість Разумкова його першого заступника Руслана Стефанчука.

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