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Китай міг би вплинути на Росію, щоб закінчити війну, – Зеленський

04/08/2022 13:45

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Китай має економічні важелі тиску на Володимира Путіна з метою припинення конфлікту.

Таку думку він висловив у інтерв’ю виданню The South China Morning Post. 40-хвилинне інтерв’ю в Zoom було його першим інтерв’ю азійському виданню після вторгнення Росії до України 24 лютого.

Так, український лідер закликав азійську наддержаву використати свій величезний політичний та економічний вплив на Росію, щоб зупинити бойові дії.

“Це дуже сильна держава. Це потужна економіка… Отже, вона може впливати на Росію політично, економічно. А Китай – постійний член Ради Безпеки ООН”, – сказав Зеленський.

“Я впевнений, я впевнений, що без китайського ринку для Російської Федерації Росія відчувала б себе у повній економічній ізоляції”, – сказав він. “Це те, що може зробити Китай, – обмежити торгівлю (з Росією) до закінчення війни”, – наголосив президент України.

Зеленський також закликав Китай використати свій статус у Раді Безпеки ООН, щоб “показати” країнам, що їм необхідно дотримуватись міжнародних норм.

“Якщо ми діємо без законодавства, то навіщо нам взагалі Рада Безпеки, якщо будь-яка країна… чи декілька країн у світі можуть просто ухвалити рішення про порушення правил військовим шляхом?” – запитав він.

Український лідер сказав, що, як він розуміє, Китай хотів зберегти “збалансоване” ставлення до війни, але важливо наголосити на тому, що конфлікт був заснований на неспровокованому вторгненні Росії на суверенну територію України.

“Росіяни – загарбники… це війна на нашій території, вони прийшли вторгатися. Китай, як велика і потужна країна, може прийти і як би поставити Російську Федерацію [у] певне місце”, – сказав він. “Звісно, мені дуже хотілося б, щоб Китай переглянув своє ставлення до Російської Федерації”, – зазначив Зеленський.

Президент також заявив про бажання провести телефонну розмову з китайським лідером. “Я хотів би поговорити безпосередньо. У мене була одна розмова з [президентом] Сі Цзіньпіном рік тому”, – сказав він. “З моменту початку широкомасштабної агресії 24 лютого ми офіційно просили про розмову, але у нас (не було) жодних розмов із Китаєм, хоча я вважаю, що це було б корисно”, – зазначив президент України.

Зеленський сказав, що Сі був одним із небагатьох світових лідерів, які відвідали Україну “хоча б раз”, додавши, що китайський лідер тепло згадав про свої зв’язки зі східноєвропейською країною під час телефонної розмови між двома лідерами минулого року.

На запитання, чи вітатиме він допомогу Китаю у відновленні його зруйнованої війною країни, Зеленський сказав, що сподівається, що “Китай, китайський бізнес” і “весь світ” сприятимуть цьому процесу.

“Мені дуже хотілося б, щоб увесь світ [об’єднався] над цим процесом. Нам дуже важко це подолати”, – сказав Зеленський, додавши, що російські ракетні удари знищили інфраструктуру в багатьох містах.

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