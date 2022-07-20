Китай звинуватив США у розв’язуванні війни РФ проти України. МЗС зреагувало

У Китаї вважають, що США нібито винні у вторгненні Росії в Україну, але такі заяви є політизацією війни з боку Пекіна.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у середу, 20 липня, в коментарі РБК-Україна.
“Відповідальність за збройну агресію проти України несе тільки Російська Федерація, яка в 2014 році окупувала Крим і частину Донбасу, а в лютому 2022 почала нічим не спровоковану масштабну війну”, – підкреслив Ніколенко.
За його словами, санкції США проти РФ, які Китай називає “роздуванням вогню”, є вимушеним кроком для того, щоб не дати Кремлю продовжувати війну і притягнути до відповідальності за скоєні злочини.
“Розраховуємо, що Китай як відповідальний член міжнародного співтовариства, який послідовно відстоює принципи миру і поваги до міжнародного права, не буде політизувати питання агресії Росії проти України. Очікуємо, що замість цього Пекін використовує свій вплив на Москву, щоб змусити її припинити війну і повернутися до поваги Статуту ООН і міжнародного права”, – зазначив речник МЗС.
Нагадаємо, раніше речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь звинуватив США у початку війни Росії проти України і заявив, що санкції Вашингтона проти РФ “не ґрунтуються на міжнародному праві і роздмухують вогонь конфлікту”.
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