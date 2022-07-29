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Теракт в Оленівці вчинили “вагнерівці” за вказівкою Пригожина, – ГУР

29/07/2022 18:19

Вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК “Вагнера” за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом міноборони РФ.

Про це в п’ятницю, 29 липня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

“Вибухи в Оленівці – свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта. За наявною інформацією, він  здійснений руками найманців зі складу ПВК “Вагнера” (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаного ПВК – Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ”, – йдеться в повідомленні.

 За інформацією ГУР, вибух влаштували для приховування фактів розкрадання коштів, виділених на утримання українських полонених.

1 серпня у колонію мала прибути комісія з Росії для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених.

Однак реальний стан будівлі не відповідав вимогам, тому “проблему” усунули шляхом знищення приміщення, разом з розміщеними в ньому українцями.

“Ще одна мета здійсненої провокації – збільшення соціальної напруги в Україні. Зважаючи на великий суспільний інтерес до долі Героїв «Азовсталі», на думку авторів сценарію здійсненого теракту, смерть Захисників має призвести до зростання соціальної напруги в Україні”, – йдеться в повідомленні.

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Передісторія

У селищі Оленівка на Донеччині розташована колонія №120, в якій Російська Федерація утримує частину українських військовополонених, зокрема бійців полку “Азов”, а також цивільних заручників, які не пройшли так звану “фільтрацію”.

Уранці 29 липня угруповання “ДНР” поширило заяви, нібито ЗСУ вчинили обстріл колонії. Пропагандисти наголошують на тому, що обстріл був навмисним, прицільно били по бараках, де утримуються полонені українські військові, які “почали співпрацювати зі слідством”. У тюремних бараках начебто загинули понад 50 полонених, близько 70 – поранені.
За словами “заступника міністра інформації ДНР” Даніїла Безсонова, ЗСУ вночі нібито завдали удару по Оленівці із західних реактивних систем залпового вогню HIMARS, вранці там розбирають завали. Звідти вже поширюють шокуючі відео.

Колонія №120 на карті бойових дій станом на 29 липня 2022

У Генштабі ЗСУ натомість повідомили, що “ні українська артилерія, ні ракетні війська минулої ночі відпрацювань по цьому об’єкту не здійснювали”. Збройні сили України в повному обсязі неухильно дотримуються принципів та виконують норми міжнародного гуманітарного права, “ніколи не вели та не ведуть обстріл цивільної інфраструктури, тим більше місць, де ймовірно утримують військовополонених побратимів”.

Російські окупанти переслідували “свої злочинні цілі – звинуватити Україну у скоєнні “воєнних злочинів”, а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області”.

Водночас  Медійна ініціатива за права людини” з посилання на джерела заявила,  що в пенітенціарній установі в окупованому селищі Оленівка, де утримувалися українські полонені, не було обстрілу, а пролунав вибух.

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