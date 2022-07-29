Росіяни самі влаштували вибух у колонії Оленівки, – ПЕРЕХОПЛЕННЯ СБУ

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Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії тимчасово окупованої Оленівки Волноваського району на Донеччині.
Про це в п’ятницю, 29 липня, інформує пресцентр СБУ.
“Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у цій трагедії. Таким чином, навіть бойовики т.зв. “ДНР” не вірять у брехню російської пропаганди про те, що “обстріл” виправної установи в Оленівці здійснила Україна.
Причому таких аудіоперехоплень у розпорядженні СБУ є декілька – усі вони будуть долучені в якості доказів до відповідного кримінального провадження. Українська спецслужба уже відкрила його за 438 статтею Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни)”, – йдеться в повідомленні.
Як зазначають правоохоронці, судячи з розмов бойовиків, росіяни могли влаштувати теракт за допомогою вибухівки, яку вони розмістили у приміщенні колонії.
Зокрема, жоден із очевидців не чув, як до цієї установи підлітає якась ракета. Не було характерного свисту, а вибухи відбувалися самі собою.
“Перехоплені розмови підтверджують, що рашисти розмістили свої установки “Град” неподалік виправної установи і почали стріляти з них по території, підконтрольній Україні. Втім жодних обстрілів у відповідь не спостерігалось – це підтверджують самі бойовики “ДНР””, – заявили в СБУ.
У спецслужбі також додали, що, судячи з наявних у мережі відео, в окремих приміщеннях колонії повністю вціліли вікна.
Це свідчить про те, що епіцентр вибуху знаходився всередині знищеної будівлі, а її стіни “погасили” вибухові хвилі і “вберегли” сусідні приміщення.
Також попередній аналіз відео свідчить, що такі сліди від вибуху на стінах найбільш імовірно могли залишилися саме через “внутрішнє джерело” вибуху.
“Загалом є безліч доказів того, що Збройні сили України не завдавали ракетних і артилерійських ударів по району населеного пункту Оленівка. Відтак усі заяви російської пропаганди про нібито обстріли з боку ЗСУ є відвертою брехнею та провокацією”, – підкреслили в СБУ.
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