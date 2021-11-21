“Кривавий кухар” Путіна Пригожин: війна “Вагнером” і судовими позовами

Бійці ПВК Вагнера в Сирії. Архівне фото

Юрій Федоренко

керівник ГО «Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод», головний редактор сайту «Матриця свободи»

26 жовтня «кухар Путіна» Євген Пригожин звернувся до правоохоронних органів РФ з вимогою притягнути до відповідальності за наклеп соратницю опозиціонера Олексія Навального Любов Соболь. Заяву про наклеп бізнесмен написав ще у травні.

Ідеться про відео, опубліковане телеканалом «Царгород», у якому Соболь стверджувала, що Пригожин відповідальний за організацію замаху на її чоловіка Сергія Мохова.

«Вже порушено кримінальну справу за фактом наклепницьких висловлювань Соболь щодо Євгена Вікторовича, йдеться про те, що вона говорила у квітні цього року. У нас є повідомлення про порушення кримінальної справи, дослідчу перевірку вже завершено», – повідомив представник юридичної служби компанії «Конкорд», яка належить Пригожину.

Наприкінці квітня суд зобов’язав Соболь виплатити Пригожину мільйон рублів за двома позовами про захист честі та гідності.

Перший позов стосувався ролика на YouTube-каналі «Навальний Live», в якому Соболь назвала бізнесмена «бандитом із 90-х», звинуватила його в організації замаху на свого чоловіка Сергія Мохова у листопаді 2016 року та «постачанні тухлятини до московських шкіл».

У другій позовній заяві Пригожин вимагав спростувати публікацію на сайті Znak.com, в якій соратниця Навального називала бізнесмена «божевільним від безкарності недоумком із 90-х», який «труїть дітей у дитячих садках до кривавого проносу та госпіталізації».

У серпні Соболь засудили до півтора року обмеження волі у справі про порушення санітарно-епідеміологічних норм через заклики брати участь в акції на підтримку Олексія Навального 23 січня.

Відразу після оголошення вироку судом першої інстанції вона залишила Росію. За деякими даними, вона вилетіла до Стамбула. Сама Соболь цієї інформації не підтверджувала. У жовтні її оголосили у розшук.

Ще 4 жовтня 2016 року Фонд боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального опублікував розслідування під назвою «Як заробляє та витрачає гроші кухар Путіна. Король дизлайків», «героєм» якого став Євген Пригожин. Через кілька днів після виходу цього розслідування, 25 жовтня 2016 року, за словами Соболь, на її чоловіка, соціолога Сергія Мохова, біля під’їзду їхнього будинку напав невідомий, після чого Мохов «відчув укол шприца в ногу та впав у конвульсіях на землю». Краще йому стало лише в лікарні, куди його оперативно доставила викликана перехожими «швидка». За словами Соболь, зроблена згодом експертиза підтвердила, що інцидент міг закінчитися летально. Поліція відмовила у порушенні справи у зв’язку із нападом.

«Кухар Путіна», який здогадно був замовником цього замаху на вбивство, у черговий раз залишився без покарання. Хоча за ним, як за організатором та власником найманців приватної військової компанії «Вагнера», вже давно тягнеться кривавий слід.

Безкарні злочини, які вчиняли так звані «бійці» з ПВК «Вагнера» на території Сирії, Лівії, Судану, ЦАР та багатьох інших країн, вже давно повинні були б привести як самих виконавців, так і організаторів до міжнародного трибуналу. Тому замах на вбивство Сергія Мохова був лише одним з епізодів «послужного списку» команди Пригожина.

Робоча група з використання найманців як засобу порушення прав людини та протидії здійсненню права народів на самовизначення ООН 27 жовтня 2021 року опублікувала доповідь «ЦАР: російська група Вагнера переслідує та залякує мирних жителів».

«Цивільні особи, у тому числі миротворці, журналісти, гуманітарні працівники та представники меншин у Центральноафриканській Республіці (ЦАР), зазнавали жорстокого переслідування та залякування з боку так званих “російських інструкторів” з групи Вагнера», – заявили експерти ООН.

Раніше цього року експерти ООН вже висловили стурбованість тим, що «багато сил, у тому числі група Вагнера, здійснюють систематичні та серйозні порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, включаючи довільні затримання, тортури, викрадення людей та страти без належного судового розгляду, які залишаються безкарним». Експерти також отримали повідомлення про те, що офіцери групи Вагнера чинили зґвалтування та сексуальне насильство щодо жінок, чоловіків та молодих дівчат у багатьох частинах країни. Незрозуміло, скільки людей стали жертвами сексуального насильства, тому що ті, хто вижив, бояться звертатися до суду, побоюючись відплати.

Вбивства, зґвалтування, звірячі тортури… Рахунок злочинів, вчинених бойовиками Пригожина, як у Росії, так і далеко за її межами, давно сягнув тисяч. Та, незважаючи на факти міжнародних розслідувань, Кремль не поспішає зупиняти «кривавого кухаря».

Нічого дивного. «Рука руку миє». Адже путінському режиму вкрай потрібні такі найманці, чиїми руками влада Кремля може творити будь-яке беззаконня.

Тому зовсім не дивно, що у справі замаху на вбивство Сергія Мохова й так званий «наклеп», винною залишиться не справжній злочинець, а дружина Мохова Соболь…

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