Експерти ООН звинуватили “вагнерівців” у зґвалтуваннях цивільних у ЦАР

Ілюстративне фото

Експерти Організації Об’єднаних Націй звинуватили російських так званих “інструкторів” ПВК “Вагнер” у насильницьких переслідуваннях і залякуваннях мирних жителів у Центральноафриканській Республіці.

Про це інформує сайт ООН.

Експертам ООН надійшла інформація про те, що в багатьох частинах цієї африканської країни бойовики ПВК “Вагнер” ґвалтували чи робили інші сексуальні наруги щодо жінок, чоловіків та молодих дівчат.

Як йдеться у заяві Управління Верховного комісара ООН з прав людини, так звані російські “інструктори”, які діють як військові та співробітники служби безпеки, тісно співпрацюють з армією Центральноафриканської Республіки та поліцією, а також беруть участь у арештах та затриманні людей.

Постраждалі від таких дій часто не мають доступу до правосуддя. Вони просто не наважуються подавати офіційні скарги, тому беззаконня та зловживання триває для всіх зловмисників, а також військових і співробітників служби безпеки, які працюють на групу ПВК “Вагнер”.

Люди в ЦАР бояться звертатися до суду, тому точна кількість постраждалих невідома.

Зважаючи на те, велика кількість правопорушень скоюються в атмосфері повної безкарності.

Експерти ООН закликали уряд ЦАР припинити всі відносини з приватними військовими та охоронними структурами, зокрема з групою “Вагнера”.

Читайте також:

У ЦАР вбили трьох російських інструкторів ПВК “Вагнера”, – ЗМІ