У ЦАР вбили трьох російських інструкторів ПВК “Вагнера”, – ЗМІ

У Центральноафриканській республіці вбили трьох російських інструкторів ПВК “Вагнер”. Відомо, що вони на бронеавтомобілі потрапили в засідку біля селища Бомбо на заході ЦАР.
Про це з посиланням на власні джерела пише видання Actu Cameroun.
Проти найманців “ПВК Вагнера” діяли бійці руху 3R (назва походить від трьох французьких слів, які починаються на літеру R: retour, réparation, réhabilitation (“повернення”, “відшкодування”, “реабілітація”).
Перестрілка між 3R та ПВК “Вагнера”, згідно з повідомленнями, тривала кілька годин, поки на місце не прибула російська авіапідтримка.
На місці знайшли тіла трьох російських інструкторів і двох бійців угруповання 3R.
Зазначимо, що угрупування 3R в основному складається з представників народності фулані. Багато спостерігачів називають її однією з найбільш боєздатних збройних формувань в ЦАР. В кінці минулого року 3R входила в повстанську коаліцію, яка намагалася повалити президента Фостен-Аршанжа Туадера та не допустити його переобрання.
Росія направила сотні військових інструкторів, щоб допомогти озброїти та навчити урядові війська для боротьби з групами повстанців. Це підірвало французький вплив в країні з населенням 4,7 мільйона людей, багатою золотом і алмазами.
Президент Франції Еммануель Макрон назвав президента ЦАР Фостен-Арканжи Туадеру «заручником групи Вагнера», яка «захоплює шахти та разом з ними політичну систему» країни.
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