Уряд ЦАР звинувачує російських інструкторів у вбивствах і тортурах

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Російські військові інструктори у Центральноафриканській республіці цього року неодноразово порушували права людини, беручи участь у внутрішньому конфлікті в країні.

Про це йдеться в урядовій доповіді, опублікованій в ЦАР у неділю, 3 жовтня. В доповіді підтверджуються свідчення, опубліковані у червні цього року в доповіді ООН, передає “Радіо Свобода”.

Нагадаємо, що урядові війська ЦАР, яких підтримують миротворці ООН, російські та руандійські військові, вели боротьбу з повстанцями, котрі не погоджуються з результатами грудневих виборів президента. На виборах минулого року Фостін-Арканжи Туадера був проголошений переможцем. Збройний конфлікт між незгодними з таким результатом повстанцями та армією завершився вигнанням перших зі столиці, міста Бангі.

Уряд почав розслідування фактів порушень прав людини під час боїв між армією і противниками президента. Спостерігачі ООН дійшли висновку, що війська Центральноафриканської республіки і російські військові інструктори вбивали мирних жителів, займали шкільні будівлі та займалися мародерством.

Уряд зареєстрував 103 факти порушень прав людини, до яких причетні інструктори з Росії, урядові війська та повстанці. У доповіді уряду ЦАР йдеться, що всі сторони вдавалися до вбивства мирних жителів, затримували цивільних осіб і піддавали їх тортурам.

Як йдеться у документі, до деяких з описаних інцидентів були причетні російські інструктори. Однак, як повідомляє агентство Reuters, автори доповіді не приводять неспростовних доказів вчинення злочинів.

У доповіді повідомляється, що звинувачення проти російських військових задокументовані для передачі російським судовим органам. Деяких інструкторів уже відправили до Росії.

Російське МЗС не відповіло на прохання агентства Reuters надати коментар з цього приводу. Російські офіційні особи раніше відкидали подібні звинувачення.

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