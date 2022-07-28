УЄФА почала розслідування щодо фанатів “Фенербахче”, які оспівували Путіна

Європейська спілка футбольних асоціацій (УЄФА) відкрила дисциплінарне провадження проти турецького клубу “Фенербахче” через скандальну поведінку його уболівальників під час матчу проти київського “Динамо” в Стамбулі 27 липня.

Як відомо, фанати на трибунах стадіону “Шюкру Сараджоглу” співали: “А-а-а, Владімір Путін!”, підтримуючи президента країни-агресора.

“Згідно зі статтею 31(4) дисциплінарного регламенту УЄФА інспектор УЄФА з етики та дисципліни проведе дисциплінарне розслідування щодо можливої неправомірної поведінки вболівальників “Фенербахче” під час матчу у відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 між “Фенербахче” та київським “Динамо” 27 липня 2022 року у Стамбулі, Туреччина”, – ідеться в повідомленні на сайті УЄФА 28 липня.

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну українські клуби вимушені грати домашні єврокубкові матчі за межами України.

Перша гра киян проти “Фенербахче” проходила у польській Лодзі і закінчилася з рахунком 0:0. Другий матч динамівці виграли – 2:1 (у додатковий час).

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