Ердоган планує зустрітися з Путіним: говоритимуть про Україну

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у серпні зустрінеться з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, щоб обговорити російсько-українську війну.
Про це в вівторок, 26 липня, інформує “Українська правда” з посиланням на турецькі та росЗМІ.
Зазначається, що Ердоган 5 липня відвідає російське місто Сочі з одноденним візитом.
Турецький лідер вирушить до РФ, щоб обговорити з Путіним ситуацію в Україні та “продуктову угоду”.
Інформацію підтвердив речник Путіна Дмитро Пєсков.
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