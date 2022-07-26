Ердоган планує зустрітися з Путіним: говоритимуть про Україну

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у серпні зустрінеться з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, щоб обговорити російсько-українську війну.

Про це в вівторок, 26 липня, інформує “Українська правда” з посиланням на турецькі та росЗМІ.

Зазначається, що Ердоган 5 липня відвідає російське місто Сочі з одноденним візитом.

Турецький лідер вирушить до РФ, щоб обговорити з Путіним ситуацію в Україні та “продуктову угоду”.

Інформацію підтвердив речник Путіна Дмитро Пєсков.

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