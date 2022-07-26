ЗСУ знищили російський дрон-камікадзе “Ланцет”

На Південному напрямку підрозділи Повітряних сил Збройних сил України знищили російський дрон-камікадзе “Ланцет”.
Про це ввечері в вівторок, 26 липня, інформує пресслужба Командування ПС ЗСУ.
“Воїни командування «Південь» збили ударний безпілотний літальний апарат типу «Ланцет», який намагався атакувати радіолокаційну станцію на Миколаївщині”, – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, максимальна швидкість дрона-камікадзе становить 110 км/год під час горизонтального польоту та 300 км/год під час атаки цілі. Дальність дії – 40 км.
Читайте також:
Контррозвідники ударними дронами спалили три російські танки. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!