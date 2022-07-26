ЗСУ знищили російський дрон-камікадзе “Ланцет”

На Південному напрямку підрозділи Повітряних сил Збройних сил України знищили російський дрон-камікадзе “Ланцет”.

Про це ввечері в вівторок, 26 липня, інформує пресслужба Командування ПС ЗСУ.

“Воїни командування «Південь» збили ударний безпілотний літальний апарат типу «Ланцет», який намагався атакувати радіолокаційну станцію на Миколаївщині”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, максимальна швидкість дрона-камікадзе становить 110 км/год під час горизонтального польоту та 300 км/год під час атаки цілі. Дальність дії – 40 км.

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