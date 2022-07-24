В ООН спростували інформацію про те, нібито обстрілом Одеського порту РФ “не порушила” угоду про експорт зерна, – МЗС

Дим над портом Одеси після влучання російських ракет 23 липня. Фото: Суспільне

В Організації Об’єднаних Націй спростували коментар неназваного джерела для The New York Times про те, що ракетний обстріл Одеського порту Росією нібито не був порушенням підписаної в Стамбулі угоди про розблокування експорту зерна з України морським шляхом.

Про це в неділю, 24 липня, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він нагадав, що напередодні газета The New York Times опублікувала провокативну новину, яку передрукувало багато українських ЗМІ.

Згідно з інформацією американського видання, неназване джерело в ООН стверджувало, що ракетним ударом по порту Одеси РФ технічно не порушила зернову угоду, підписану в Стамбулі. Мовляв, Росія не обіцяла не обстрілювати ті частини українських портів, які напряму не задіяні в експорті зерна.

“М’яко кажучи, нас така позиція здивувала”, – зауважив речник МЗС.

“По-перше, вона дисонує із заявою генерального секретаря Антоніу Гутерріша, який беззастережно засудив обстріл Одеського порту. По-друге, одностайною була і міжнародна спільнота, яка чітко вказала на порушення Росією своїх зобов‘язань в рамках забезпечення безпечного функціонування портової інфраструктури для експорту зернових.

Ми одразу звернулися до керівництва ООН за роз’ясненнями.

Сьогодні ми отримали запевнення, що неофіційний коментар “неназваного джерела” для The New York Times не відображає позицію ООН. Лише заява генсекретаря Гутерріша відображає позицію організації”, – наголосив Ніколенко.

“От і біда з цими неназваними джерелами: запустили провокативний наратив, а відповідальності жодної. Зумисно це було зроблено чи незумисно – питання відкрите”, – додав він.

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Нагадаємо, після 11-ї години ранку 23 липня, за даними ОК “Південь” ЗСУ, росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу “Калібр”. Дві ракети збито силами протиповітряної оборони, дві – влучили в об’єкти інфраструктури порту.

Атака росія на торговий порт Одеси сталася наступного дня після підписанні в Стамбулі угоди щодо “зернового коридору”, які передбачають експорт українського зерна зокрема і з торгового порту Одеси.

Як стало відомо, удар ракет припав по тій частину порту Одеси, де зберігалося зерно для експорту.

“Плювком Путіна в обличчя Гутеррешу й Ердогану” назвало цю атаку Міністерство закордонних справ України.

Удар по Одесі також засудила посол США в Україні Бріджіт Брінк та Держдепартамент США.

Тим часом у МЗС та міноборони Росії визнали, що завдали удару по Одеському порту, але заявляють, нібито уразили виключно військові цілі – військовий корабель та склад із ракетами Harpoon.

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Як інформувала “Новинарня“, 22 липня в Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для експорту зерна. Документ, що має назву “Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів”, був підписаний окремо Україною з Туреччиною та ООН (міністром інфраструктури Олександром Кубраковим), а також Росією з Туреччиною й ООН (міністром оборони Сергієм Шойгу).

Угода передбачає, що контроль за портами “Одеса”, “Чорноморськ” і “Южний” повністю залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив, не передбачається.

У Стамбулі під егідою ООН буде створено Спільний координаційний центр (СКЦ), до якого увійдуть представники України, Російської Федерації, Туреччини і ООН. Цей центр буде здійснювати загальний нагляд за дотриманням Ініціативи. Ним буде створено інспекційні групи.

Усі торговельні судна, які беруть участь у цій Ініціативі, будуть підлягати інспекції, яку проводить інспекційна група в гаванях, визначених Туреччиною, на вході/виході до/з Турецької протоки.

Документ не передбачає послаблення санкцій щодо Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Договір діятиме 120 днів із дати підписання і буде автоматично продовжений, якщо ні одна зі сторін не повідомить, що хоче його припинити.

Передбачається, що експорт зерна з портів почнеться за два тижні після підписання угод.

Президент Володимир Зеленський заявив, що військові запевнили у стовідсотковому контролі підходів до наших портів.