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Після влучання ЗСУ в склади боєприпасів на Херсонщині росіяни маскують воєнні вантажі під “гуманітарку”, – ГУР

23/07/2022 13:17

Після влучних ударів Збройних сил по російських військових складах на тимчасово окупованій території Херсонщини рашисти почали маскувати воєнні вантажі під “гуманітарну допомогу”.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

“Зокрема, до Херсонської області заїхали понад 20 “цивільних” вантажівок КамАз. Всі вони пофарбовані в білий колір з нанесеними на двері кабіни прапорами РФ та символікою політичної партії “Єдина Росія”.

Реальний доставлений вантаж – боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ“, – зазначили в ГУР МОУ.

При цьому, за даними розвідки, росіяни облаштовують нові склади боєприпасів у цивільних будівлях – закладах культури та освіти.

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