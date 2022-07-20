ЗСУ на Херсонщині знищили польовий артилерійський склад окупантів

У ніч на 20 липня українські бійці знищили польовий артилерійський склад в районі Дослідного на Херсонщині.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь” у середу, 20 липня.
Ракетно-артилерійські підрозділи нанесли удар по позиціях окупантів і ліквідували 11 осіб особового складу.
Дослідне на карті:
Також було знищено ворожу гаубицю “Мста-Б” із тягачем.
Водночас загарбники з території окупованої Херсонщини нанесли по Миколаївській області п’ять ракетних ударів. За інформацією українського командування, російськими зенітно-ракетними системами С-300 було випущено 20 ракет.
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