ЗСУ на Херсонщині знищили польовий артилерійський склад окупантів

Ілюстративне фото: Головком ЗСУ у ФБ

У ніч на 20 липня українські бійці знищили польовий артилерійський склад в районі Дослідного на Херсонщині.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь” у середу, 20 липня.

Ракетно-артилерійські підрозділи нанесли удар по позиціях окупантів і ліквідували 11 осіб особового складу.

Дослідне на карті:

Також було знищено ворожу гаубицю “Мста-Б” із тягачем.

Водночас загарбники з території окупованої Херсонщини нанесли по Миколаївській області п’ять ракетних ударів. За інформацією українського командування, російськими зенітно-ракетними системами С-300 було випущено 20 ракет.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 147 – 20.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ