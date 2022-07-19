На Донеччині “едельвейси” зірвали наступ окупантів і змусили їх тікати. ВІДЕО

У Донецькій області бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ розбили групу російських загарбників, які намагалися просунутися до позицій українських воїнів.

Про це в вівторок, 19 липня, інформує пресслужба 10-ї огшбр.

Групу російських окупантів наші воїни виявили за допомогою безпілотника. Загарбники намагалися просунутися та зайняти лісопосадку, натомість були змушені тікати від вогню української артилерії.

“Прийшли окупанти «освобождать» лісопосадку, отримали на горіхи від нашої арти і переможним маршем потопали назад. Навіть одного 300-го забрали”, – розповіли в бригаді.

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