На Донеччині “едельвейси” спалили два російські танки з екіпажем. ВІДЕО

У Донецькій області військові 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади спалили два російські танки разом із екіпажем.
Про це в середу, 13 липня, інформує пресслужба 10-ї огшбр.
“Так закінчилась прогулянка двох ворожих екіпажів. Наші хлопці заставляють постійно бути у напрузі ворога, і правильно. Бійтеся, озирайтеся. Постійно. А краще їдьте додому з чужої землі!”, – йдеться в повідомленні.
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