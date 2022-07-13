На Донеччині “едельвейси” спалили два російські танки з екіпажем. ВІДЕО

У Донецькій області військові 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади спалили два російські танки разом із екіпажем.

Про це в середу, 13 липня, інформує пресслужба 10-ї огшбр.

“Так закінчилась прогулянка двох ворожих екіпажів. Наші хлопці заставляють постійно бути у напрузі ворога, і правильно. Бійтеся, озирайтеся. Постійно. А краще їдьте додому з чужої землі!”, – йдеться в повідомленні.

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