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Рада звільнила Лазебну з посади міністра соцполітики

18/07/2022 15:13

Верховна Рада звільнила міністерку соціальної політики Марини Лазебної.

Про це вдень у понеділок, 18 липня, повідомив народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк.

Він зазначив, що за таке рішення проголосували 277 нардепів.

“Призначення (Оксани Жолнович) на посаду міністра відбудеться скоро, але не сьогодні. У Кабміні залишилось лише 27,2% або 6 з 22 міністрів від початкового складу уряду 2020-го року”, – додав він.

Заява міністерки соціальної політики Марини Лазебної про відставку з посади надійшла до ВР 15 липня.
Причиною для відставки ЗМІ називають конфлікт з головою профільного комітету ВРУ Галиною Третяковою, близькою до глави ОПУ, та відповідальною за соцполітику в офісі президента Юлією Соколовською.

Лазебна зайшла в Кабмін із приходом уряду Дениса Шмигаля у березні 2020 року. До того очолювала Державну соціальну службу, з 2015 року займалася модернізацією системи соціальної підтримки при Мінсоцполітики.

Кандидаткою на нову міністерку розглядають Оксану Жолнович, яка зараз керує департаментом соціальної політики та охорони здоров’я в офісі президента.

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