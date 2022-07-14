Мінометники 73-го центру ССО влучно відпрацювали по окупантах. ВІДЕО

Бійці 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого мінометним вогнем ліквідували групу російських окупантів.
Про це інформує Управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача ЗСУ.
“Хлопці-мінометники із 73-го центру ССО укотре дали прикурити “ванькам”, які жили у будинках мирних мешканців”, – йдеться в повідомленні.
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