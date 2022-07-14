На Херсонщині воїни 28 омбр знищили російську гаубицю “Мста-Б”. ВІДЕО

Військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, яка діє на Південному напрямку, знищили ворожу гаубицю “Мста-Б”.
Про це в четвер, 14 липня, інформує пресслужба 28-ї бригади.
“У Херсонській області під час ведення артилерійського вогню самохідною артилерійською батареєю 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу з коректуванням вогню 131-го розвідувального батальйону з гармат М109 знищила ворожу гармату “Мста-Б”, – йдеться в повідомленні.
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