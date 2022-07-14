На Херсонщині воїни 28 омбр знищили російську гаубицю “Мста-Б”. ВІДЕО

Ілюстративне фото

Військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, яка діє на Південному напрямку, знищили ворожу гаубицю “Мста-Б”. Про це в четвер, 14 липня, інформує пресслужба 28-ї бригади. “У Херсонській області під час ведення артилерійського вогню самохідною артилерійською батареєю 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу з коректуванням вогню 131-го розвідувального батальйону з гармат М109 знищила ворожу гармату “Мста-Б”, – йдеться в повідомленні. Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 141 – 14.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ



Редактор: Христина Горобець