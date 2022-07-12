Вибухи в окупованій Новій Каховці: все вказує на влучання в склад боєприпасів

Фото із соцмереж

У тимчасово окупованій росіянами Новій Каховці на Херсонщині ввечері понеділка, 11 липня, лунають вибухи.

Очевидці в соцмережах натякають на чергове влучання у склад російських боєприпасів.

Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук підтвердив, що в Новій Каховці знищено склад із боєприпасами.

“Нова Каховка. Мінус БК. Підтверджено”, – написав він.

А державна агенція РФ “РИА Новости”, не маючи змоги приховати таку масштабну детонацію, повідомляє про “вибухи на складах із селітрою після українського удару”.

Трохи раніше ТАСС із посиланням на “ВЦА” заявило, що після удару ЗСУ по Новій Каховці “вибухнули склади з селітрою, є постраждалі, пошкоджено ринок, лікарню та житлові будинки”.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю британській газеті The Times заявив, що раніше президент Володимир Зеленський нібито наказав деокупувати приморські райони на півдні, і для цього Україна збирає великі військові спроможності.

Як писала “Новинарня“, в останні дні віцепрем’єр Ірина Верещук та інші українські посадовці закликають мешканців окупованої Херсонщини виїхати з регіону або вжити заходів для власної безпеки напередодні ймовірного наступу ЗС України.

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