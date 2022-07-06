У Херсоні – стовпи диму. Ймовірно, горить ворожий склад БК. ВІДЕО

Скріншот із відео

У тимчасово окупованому Херсоні – стовпи диму. Користувачі соцмереж припускають, що горить ворожий склад з боєприпасами, загорання – в районі залізничного вокзалу.

Про це в середу, 6 липня, інформує “Суспільне” та телеграм-канал “Х*йовий Херсон”.

“У Херсоні видно дим. Очевидці кажуть, в районі залізничного вокзалу. До того в місті пролунав вибух”, – пише “Суспільне”.

“Щось дуже сильно горить в Херсоні, дим швидко розростається”, – пишуть в місцевому ТГ-каналі.

У мережі також поширюють відео.

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