У Херсоні – стовпи диму. Ймовірно, горить ворожий склад БК. ВІДЕО

У тимчасово окупованому Херсоні – стовпи диму. Користувачі соцмереж припускають, що горить ворожий склад з боєприпасами, загорання – в районі залізничного вокзалу.
Про це в середу, 6 липня, інформує “Суспільне” та телеграм-канал “Х*йовий Херсон”.
“У Херсоні видно дим. Очевидці кажуть, в районі залізничного вокзалу. До того в місті пролунав вибух”, – пише “Суспільне”.
“Щось дуже сильно горить в Херсоні, дим швидко розростається”, – пишуть в місцевому ТГ-каналі.
У мережі також поширюють відео.
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