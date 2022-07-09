Після звільнення з полону Тайра прийняла хрещення в Михайлівському монастирі ПЦУ

Українська волонтерка і парамедик Юлія Паєвська “Тайра”, яку нещодавно звільнили з російського полону, 8 липня прийняла хрещення у храмі Православної церкви України.
Таїнство відбулося в храмі на честь Трьох святителів у дзвіниці київського Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, зазначається в повідомленні на сторінці ПЦУ у фейсбуці.
Хрещення провів капелан Православної церкви України протоієрей Сергій Дмитрієв.
“Радіємо, що попри страждання і випробування, які зараз доводиться переживати українцям, вони знаходять дорогу до Господа і відкривають Йому своє серце”, – наголошується в повідомленні.
Як інформувала “Новинарня“, Юлію Паєвську “Тайру” та її водія росіяни взяли в полон 16 березня у районі Маріуполя. Вона евакуювала поранених цивільних.
17 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Тайру “звільнено, вона вже вдома”. “Будемо працювати й надалі, щоб забрати всіх наших людей і щоб отримати ще більше позитивних рішень для України”, – сказав Зеленський.
Юлія Паєвська “Тайра” – відома волонтерка, парамедик, яка вісім років рятувала життя військових та мирних мешканців на Донбасі. У мирному житті вона тренер з айкідо, дизайнер. Проте ще на початку війни на Донбасі сформувала свою команду парамедиків для евакуації під назвою “Ангели Тайри”. Згодом служила як парамедик у лавах ЗСУ, звільнилася.
Після повномасштабного російського вторгнення знову повернулася на фронт для надання першої допомоги пораненим та їхньої евакуації, працювала в Маріуполі.
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