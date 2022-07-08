Одиночна камера і прибирання катівні: син глави Запорізької РВА Влад Буряк розповів про полон. ВІДЕО

Cин голови Запорізької РВА Влад Буряк, якого звільнили з полону, перебував в неволі в одиночній камері. Юнак чув, як росіяни катували інших полонених.
Про це він розповів у п’ятницю, 8 липня, в ефірі телеканалу “Настоящее время”.
“Перші 48 днів я перебував у Василівському відділенні поліції, утримувався в СІЗО, в одиночній камері. Ви самі розумієте, що таке одиночка. Це без можливості виходити нормально на повітря, поговорити. Зв’язок був раз на 10 днів, на вулицю міг виходити на 15-20 хвилин на день. Перші два тижні я помитися не міг, речі виправ лише після трьох тижнів. У камері був неробочий туалет, мені доводилося за допомогою залізної миски набирати з крана і змивати”, – розповів Влад.
Він розповів, що до його завдань входило прибирання приміщень, в яких проводилися допити як цивільних, так і військових людей.
“У них питали, де знаходилася зброя. Застосовувалися до полонених негуманні методи допитів – тортури (биття струмом, побиття). Я все бачив і чув. До мене тортури не застосовували. Перші дні було дуже складно.
Коли мене взяли, я відразу зрозумів, що все дуже серйозно, я розумів, що маю поводитися спокійно, стримано по можливості, і погоджуватися на все, що мені пропонують, не агресувати, з більш-менш дружнім ставленням, щоб до мене ставилися нейтрально, щоб я був невидимим”, – розповів хлопець.
Батько Влада Олег Буряк поки що не може розповісти про те, як вдалося звільнити з полону сина. Каже, що правоохоронці відкрили кримінальну справу.
Як відомо, 16-річного Владислава Буряка окупанти викрали 8 квітня на блокпосту в місті Василівка з евакуаційної автоколони, яка прямувала з Мелітополя до Запоріжжя. Юнак пробув у полоні 90 днів.
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