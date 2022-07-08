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“Нескучна самоліквідація”: російські війська атакували свої ж позиції, – Запорізька ОВА

08/07/2022 10:51

На межі Донецької та Запорізької областей російські реактивні системи залпового вогню обстріляли позиції своїх військ – один окупант загинув та двоє отримали поранення.

Про це вранці в п’ятницю, 8 липня, інформує пресслужба Запорізької ОВА.

“Не так давно підрозділ РСЗВ окупанта завдав вогневого ураження своїх позицій поблизу населеного пункту Нескучне. В результаті “прицільного” вогню один окупант загинув, двоє отримали поранення”, – йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки, на яку посилається Запорізька ОВА, окремі підрозділи реактивної артилерії загарбників не підтримують агресію проти України, тому проводять “демілітаризацію своїх же російських окупаційних військ”.

Крім того, військова адміністрація підтвердила знищення складу боєприпасів противника на Запоріжжі.

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