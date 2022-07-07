З полону звільнили сина голови Запорізької РДА

Неповнолітнього сина голови Запорізької районної держадміністрації Олега Буряка визволили з російського полону.

Про це ввечері в четвер, 7 липня, повідомили в групі Save Vlad Buryak у фейсбуці.

“Серед новинних зведень війни та всіх жахіть, що тривають в Україні маємо одну добру новину: Владислав Буряк нарешті звільнений з полону! Нині він з батьком Олегом Буряком і прямує в безпечне місце”, – ідеться в повідомленні.

“Дякуємо всім, хто своїми словами та діями приєднався до звільнення Влада. Всім, хто разом з нами переживав за долю хлопця. Кожному, хто не давав забути про Влада. Завдяки всім Вам ми маємо ще одну (нехай невеличку в масштабах країни, але таку важливу для нас) перемогу!” – додали автори допису.

Як відомо, 16-річного Владислава Буряка окупанти викрали 8 квітня на блокпосту в місті Василівка з евакуаційної автоколони, яка прямувала з Мелітополя до Запоріжжя.

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