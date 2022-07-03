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Вибухи в російському Бєлгороді: на місці знайшли ракету від ЗРК “Панцир”, якого немає на озброєнні ЗСУ

03/07/2022 13:11

Губернатор прикордонної з Україною Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков заявив, що в ніч на 3 липня в Бєлгороді пролунала “серія гучних звуків”, після якої в місті виявилися частково зруйновані 11 багатоквартирних та низка приватних будинків, щонайменше троє людей загинуло й четверо постраждало.

Як написав Гладков у Telegram, “імовірно, спрацювала ППО”.

Місцеві мешканці публікують у соцмережах фото й відео з місця “хлопків”, а також фотографію ракети, що прилетіла в один із будинків.

І як видно з цього фото, це залишки від ракети ЗРК “Панцир-С”.

Таких комплексів немає на озброєнні Збройних сил України, зате вони є на озброєнні армії РФ.

На це, зокрема, звернув увагу речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Частина ракети від ЗРК “Панцир”, фото з бєлгородських телеграм-каналів

Цю ж ракету видно на відео.

Мешканці Бєлгорода й області не на жарт перелякані. Нагадаємо, що саме з Бєлгородщини російські війська регулярно обстрілюють Харків, убиваючи мирних українців і руйнуючи цивільні будинки. У бєлгородських соцмережах можна було натрапити на безліч радісних коментарів з цього приводу.

Тепер, коли люди з пошкоджених будинків запитали губернатора Гладкова, як їм тепер спати спокійно, той чесно відповів: “Ніяк”.

Також цієї ночі вибухи було чути в російському місті Курськ. Губернатор області Роман Старовойт повідомив, що система ППО нібито збила “два українські безпілотники “Стриж”” на підльоті до Курська.

Міноборони РФ у ранковому зведенні звинуватило Україну у “використанні касетних боєприпасів” а “цілеспрямованому обстрілі мирного населення” Бєлгородської та Курської областей”.

“Минулої ночі Київ завдав навмисний удар ракетами “Точка-У” з касетними боєприпасами та безпілотниками Ту-143 по житлових кварталах Бєлгорода та Курська. Усі три запущені націоналістами по Бєлгороду ракети “Точка-У” з касетними частинами знищені у повітрі засобами ППО. Внаслідок ураження українських ракет засобами ППО уламки однієї з них впали на житловий будинок у Білгороді”, – заявили у відомстві держави-агресора.

Водночас розвідувальна спільнота InformNapalm нагадує про те, що за тиждень до повномасштабного вторгнення росіяни проводили спецоперації, обстрілюючи територію РФ з окупованих ними районів Донбасу. Тоді вони це використовували як привід для виправдання свого майбутнього вторгнення.

“Інша тенденція, яка спостерігалась у росіян всі ці роки – це приклад Мотороли (якого вони зараз героїзують): що місцеве населення окупованих територій, а тепер і прикордонних територій РФ, треба “бадьорити обстрілами, щоб вони відчували війну”.

Тож чим гіршою буде ситуація рф в економічному та військовому плані, чим більше вони будуть розуміти, що програють цю війну, тим більше російське керівництво від високих чинів і до рядового складу будуть виміщувати свою Zлобу не тільки на українцях, а і на мешканцях Курської, Білгородської, Ростовської областей РФ. Це буде навіть не заради підготовки мобілізації, а заради того, щоб холопи були готові й далі затягувати паски”, – припускають розслідувачі.

Нагадаємо, що в Бєлгородській області, як і в інших регіонах Росії, що межують з Україною, у квітні було оголошено “жовтий” рівень терористичної небезпеки.

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