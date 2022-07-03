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Росіяни форсували Сіверський Донець, взяли Золотарівку. ГШ вже не згадує про Лисичанськ

03/07/2022 18:56

У вечірньому зведенні в неділю, 3 липня, Генеральний штаб уже не згадує про бойові дії в Лисичанську – останньому місті Луганської області, яке перебувало під контролем ЗСУ. Натомість ідеться про бої на виході з “Лисичанського виступу”.

Мапа від DeepState станом на 13:30 3 липня 2022

Так, ГШ ЗСУ повідомляє:

На Краматорському напрямку противник форсував річку Сіверський Донець, намагається розвинути успіх та оволодіти Білогорівкою. Продовжує вогневий вплив на підрозділи наших військ з метою сковування їх дій. Артилерійські обстріли зафіксовано поблизу Григорівки та Білогорівки.

На Лисичанському напрямку ворог здійснює обстріли зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Золотарівка і Верхньокам’янка. Вів штурмові дії у напрямку Золотарівки та взяв її під контроль.

При цьому, за даними Генштабу, ЗСУ відбили спроби росіян вийти на нові рубежі в Донецькій області, біля сіл Спірне й Берестове.

“Наступальні дії у напрямку Ниркове–Берестове українські воїни успішно відбили. Також ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм у напрямку Василівка–Берестове. Вів штурмові дії на напрямках Вовчоярівка–Спірне та Миколаївка–Спірне. Зазнав значних втрат та відійшов”, – сказано у зведенні.

Також зазначається, що на Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Соледара, Покровського, Бахмута та Клинового.

Як інформувала “Новинарня“, зранку 3 лютого деякі ЗМІ й оглядачі робили висновок, що Збройні сили України виходять або вже вийшли з Лисичанська.

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