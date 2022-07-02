Харків’ян запрошують на прем’єрний показ художнього фільму “Будинок “Слово”. Нескінчений роман”

Кадр із фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман"

У Харкові, що зазнає щоденних обстрілів з боку РФ, не припиняється культурне життя. У суботу, 2 липня, там відбудеться показ художньої кінострічки Тараса Томенка “Будинок “Слово”. Нескінчений роман”.

Ця стрічка створена як раз на “харківському ґрунті” – перший ігровий фільм, що розповідає про так зване

Розстріляне відродження, коли у 1930-х роках червоні росіяни знищили ціле покоління українських митців.

Символом того терору став багатоквартирний будинок “Слово”. Саме там комуністичний режим оселив живих класиків української літератури, малярства, театру та кіно. Згодом більшість зазнала ув’язнення і страти.

Режисер Тарас Томенко наголошує, що для команди кінострічки важливо, що перший нефестивальний показ картини пройде саме у Харкові.

“Це місто обране невипадково, адже саме тут відбувалися зйомки фільму, а сама тема міцно пов’язана з Харковом. Крім того, ми хочемо морально підтримати харківців, які переживають трагедію руйнації їх міста російськими варварами. Власне, ті, хто вбивав наших митців у 1930-х, і ті, хто зараз обстрілює Салтівку, одні й ті самі люди – нащадки большевицьких катів”, – наголосив режисер.

Стрічку презентуватимуть крім режисера Томенка, продюсери Пилип Іллєнко та Ростислав Мартинюк, актори Геннадій Попенко та Ніна Набока. Після показу – дискусійна панель. Модеруватиме зустріч кіножурналіст Алекс Малишенко.

Вхід безкоштовний, але за попередньою реєстрацією за лінком.

Місце та точний час події з міркувань безпеки не розкриваються і будуть повідомлятися особисто зареєстрованим глядачам.

Світова прем’єра картини «Будинок “Слово”. Нескінчений роман» відбулась у жовтні 2021 року на 37-му Варшавському кінофестивалі, що належить до класу А. Цьогоріч фільм став переможцем Міжнародного кінофестивалю у Кошице (Словаччина). Українська прем’єра картини відбулася 17 червня, на першому кінофестивалі під час повномасштабної війни “Миколайчук Open“.

Виробництво стрічки здійснила компанія Fresh Production Group за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міжнародного благодійного фонду “Солідарність”.

Сценаристи стрічки – Тарас Томенко та Любов Якимчук, режисер – Тарас Томенко, оператор-постановник

Михайло Любарський, художник-постановник Шевкет Сейдаметов, композитор – Алла Загайкевич.

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