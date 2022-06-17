“Маріуполіс” і “Парфенон”: в Україні вперше показали фільми вбитого росіянами литовського режисера Кведарявічуса

В Україні вперше показали фільми Мантаса Кведарявічуса – литовського режисера, якого вбили у Маріуполі російські окупанти.

Покази стрічок “Маріуполіс” і “Парфенон” відбулися в Чернівцях – у межах фестивалю глядацького кіно “Миколайчук OPEN”. Це – перший офлайн-кінофестиваль, проведений в Україні від початку повномасштабного російського вторгнення.

Документальний фільм “Маріуполіс” представляла продюсерка Ганна Паленчук. Вона розповіла, що під час зйомок цієї картини закохалася в Маріуполь та його людей. Нині місця, зображені у фільмі, – зруйновані.

“Фільм “Маріуполіс” – це нагадування нам усім, що навіть ті міста, які живуть у мирі, не мають права забувати, що десь лунають вибухи. Війна триває, і ми всі маємо боротися й робити все для нашої перемоги”, – зазначила Паленчук під час презентації фільму.

Зазначимо, що “Маріуполіс” був знятий у 2015 році – під час першої оборони міста від російських загарбників. Фільм розповідає про життя звичайних маріупольців на тлі війни, а також – про будні захисників України.

Прем’єра стрічки відбулася в лютому 2016 року на Берлінському міжнародному кінофестивалі.

“Тоді це було дуже важливо для України, що фільм про нашу війну зняв неукраїнський режисер, – згадує голова Державного агентства з питань кіно у 2014-2019 роках Пилип Іллєнко. – Багато хто у світі на той час сприймав бойові дії в Україні як “внутрішній громадянський конфлікт”. І бачення українського режисера, та ще й якщо фільм підтримувала держава, сприймалося щонайменше як заангажована позиція, або й більше – як пропаганда”.

Ще один фільм Мантаса Кведарявічуса, показаний на фестивалі “Миколайчук OPEN” – “Парфенон”. Це єдина ігрова стрічка литовського режисера, створена у співпраці з українською командою. Фільм презентувала продюсерка Наталя Лібет.

Організатори кінофестивалю кажуть, що цими показами хотіли вшанувати пам’ять людини, яка віддала своє життя задля того, щоб світ дізнався правду про нашу боротьбу.

“Ми не повинні забувати, що зараз триває війна, і люди гинуть, захищаючи Україну. Тому для нас було дуже важливо вшанувати пам’ять Мантаса”, – зазначив організатор фестивалю “Миколайчук OPEN”, український режисер Олексій Гладушевський.

За його словами, в програмі фестивалю є також стрічка “Егрегор” – на вшанування актора Паші Лі, який загинув у бою під Києвом. У цьому фільмі Паша зіграв одну зі своїх останніх ролей.

Програмний директор фестивалю Алекс Малишенко розповів, що колись, коли ще був кіножурналістом, брав інтерв’ю у режисера Кведарявічуса.

“Мантас був дуже світлою людиною, чий образ погано асоціюється з війною. Ми дуже переживали, коли дізналися про його загибель. Для нас було дуже важливо вшанувати його пам’ять. Ми перші взяли на себе відповідальність провести офлайн-кінофестиваль під час воєнного стану – і ми перші мусимо показати його ціну”, – наголосив Малишенко.

Спогадами про Мантаса Кведарявічуса поділилася для нас і Альбіна Львутіна – головна героїня фільму “Маріуполіс”. У 2015 році вона була журналісткою на маріупольському телебаченні, знімала сюжети з передової. Нині – працює редакторкою на “4-му каналі” у Києві.

“Мантас мені подзвонив 24 лютого і сказав: “Альбіно, ви з сестрою збирайте речі, виїжджайте з Києва, їдьте в Литву. Я про все домовлюсь: вам дадуть житло, допоможуть з роботою”. Я сказала, що залишусь в Україні, він умовляв поїхати.

Це така людина, яка завжди допоможе всім, навіть жертвуючи собою. Він казав: “Хто, як не я, може показати світові, що коїть з Україною Росія”, – згадує Альбіна. – Коли Мантас їхав знімати другу частину, ми завантажили бусика з “гуманітаркою”. Тоді ми бачилися востаннє. Він сів за кермо зі своєю нареченою. Повний бус гуманітарної допомоги для звичайних людей у Маріуполі, яку він хотів довезти, бо там тоді була катастрофа…”

Мантас Кведарявічус загинув у Маріуполі в березні 2022 року, під час зйомок продовження фільму “Маріуполіс”.

Спочатку повідомлялося, що в авто литовського режисера влучила ракета. Проте згодом стало відомо – митець був убитий росіянами, до яких потрапив у полон. Інформацію про це приховували, щоб російські загарбники дозволили вивезти тіло Мантаса з Маріуполя.

Прем’єра фільму “Маріуполіс-2”, змонтованого із відзнятого режисером матеріалу, відбулася на Каннському кінофестивалі. Стрічка отримала спеціальний приз від журі.

Кінофестиваль “Миколайчук OPEN” відбувається з 15 до 19 червня у Культурно-мистецькому центрі ім. Івана Миколайчука у Чернівцях.

17 червня відкривається основна програма фестивалю – стрічкою “Будинок “Слово”. Нескінчений роман” режисера Тараса Томенка.

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