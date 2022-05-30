Home / Війна / Спецприз Каннського фестивалю отримав фільм режисера, якого вбили росіяни в Маріуполі

Спецприз Каннського фестивалю отримав фільм режисера, якого вбили росіяни в Маріуполі

30/05/2022 00:58

Документальний фільм “Маріуполіс 2”, знятий литовським режисером Мантасом Кведаравічусом, якого російські окупанти взяли у полон у Маріуполі та вбили, отримав спеціальну нагороду журі “Золоте око” на Каннському кінофестивалі 2022.

Стрічка розповідає про життя блокадного Маріуполя під час повномасштабного вторгнення Росії, пише “Ліга“.

Кведаравічус не встиг завершити фільм, його доробляла дружина режисера Ганна Білоброва.

“Маруіполіс 2” додали у програму Канн після смерті режисера, за два тижні до початку фестивалю.

“Наш спеціальний приз дістається фільму, який неможливо порівняти з жодним іншим на цьому конкурсі. Дуже радикальне, мужнє, мистецьке та екзистенційне висловлювання “Маріуполіс 2″. Режисер Мантас Кведаравічус – один із тисяч цивільних вбитих російською армією від початку повномасштабного вторгнення Путіна”, – цитує заяву журі видання Variety.

Мантасу Кведаравічусу було 45 років, коли його вбили

Цього року режисерка Ірина Цілик стала першою українкою в журі нагороди “Золоте око”.

“Цей фільм абсолютно неможливо ні з чим порівнювати, він гостро виділявся, ніби лежав на окремій полиці; бив під дих до чорноти в очах. А знаючи також усе, що лишилося за кадром… Литовський режисер Кведаравічус приїхав до Маріуполя у березні, знімав там цивільних, жив з ними, але зрештою потрапив у полон, його катували і вбили. Кохана Мантаса змогла вивезти з Маріуполя не лише тіло свого чоловіка, а й матеріали, які він там зняв. Друзі, колеги делікатно склали докупи відзняті кадри і зробили з цього фільм. Останній фільм Мантаса”, – прокоментувала Цілик рішення журі.

Основну премію “Золоте око” отримав фільм індійського режисера Шонака Сена “Все, що дихає”.

Про що фільм “Маріуполіс 2”

“Маріуполіс 2” – це фільм-атмосфера російської агресії у Маріуполі, пише “ВВС Україна“. Режисер знімає часто з плеча, кадр не завжди стабільний, але це один із важливих моментів, що надає глядачам ефект присутності.

У фільмі небагато діалогів, але ми чуємо розмови простих людей у бомбосховищі, які стурбовані буденними справами – коли вийти за водою, щоб не потрапити під обстріл, де жити, коли твій будинок повністю зруйнований.

Французьке видання “Телерама” назвало стрічку “твором суворої й страшної поезії”.

Один із героїв фільму показує свій будинок, який знищили авіабомбою, а біля нього – голубник. Кілька десятків голубів ще лишилося, але це практично нічого з того, що було раніше. Він розповідає, що працював все життя, аби збудувати свій дім, розводив птахів і радів життю, як міг. “Тепер я себе питаю – нащо я стільки років працював? (…) Все моє життя було знищено 4 березня”, – каже чоловік.

Фільм переносить глядачів у війну, яка суттєво відрізняється від того, що бачать європейці у ЗМІ. Це не хоробрі українські військові або біженці у сльозах – стрічка складається з довгих планів горизонту Маріуполя у диму від вибухів і вогню. Частину кадрів режисер знімає з вибитого вікна будинку.

Мешканці Маріуполя говорять між собою про проблеми, часом цю розмову підтримує і сам режисер (російською з легким акцентом), і ми чуємо його голос за камерою.

“Маріуполіс 2” показує нам буденну і навіть десь прозаїчну сторону війни – людей, які хочуть їсти, яким необхідно ходити в туалет в той час, як тривають постріли і бомбардування. Це погляд мирного населення на війну, який нам не показують у новинах. Бо у новинах передусім розповідають про події, а стрічка “Маріуполіс 2″ нам показує інше обличчя війни, людей, які намагаються вижити попри все”, – розповідає у коментарі ВВС Україна французький кінокритик Фред Понсар.

Читайте також:
Режисер Лозниця, отримавши премію в Каннах, став на захист російської культури: реакція з України

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Думав тільки про себе, не працював на захист”: Зеленський звільнив голову СБУ Харківщини

За підсумками поїздки до Харкова президент Володимир Зеленський звільнив голову управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна за недбале виконання службових обов’язків. Про це йдеться у вечірньому...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse