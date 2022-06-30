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У Придністров’ї чоловіків агітують підписувати контракт із армією РФ, – ГУР

30/06/2022 17:22

У Придністров’ї чоловіків агітують підписувати контракт із Збройними силами Російської Федерації. Також чинять тиск на на військових строкової служби.

Про це в четвер, 30 червня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

“На території так званої “Придністровської Молдавської Республіки” проводиться широка агітація щодо вступу на військову службу за контрактом до лав Збройних сил РФ.

Оголошення про набір публікуються в усіх ЗМІ, розповсюджуються через поштові скриньки та розміщені у місцях загального користування. При зверненні до центрів зайнятості чоловіків, військову службу за контрактом пропонують насамперед”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на виробничих та сільськогосподарських підприємствах проводяться збори, на яких представники пунктів відбору працівників агітують до проходження військової служби за контрактом в РФ. Також чиниться неприхований тиск на військовослужбовців строкової служби.

“Тираспольський РВК розпочав призов на військову службу громадян, які закінчили військову кафедру вишів та були зараховані у запас з присвоєнням офіцерського звання”, – додає пресслужба ГУР МОУ.

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