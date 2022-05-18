Подоляк анонсував “відповідні рішення” щодо Придністров’я у випадку ескалації

Придністровський регіон є дестабілізуючим чинником як для Республіки Молдова, так і для України. У випадку ескалації щодо нього будуть прийняті відповідні рішення.

Про це в ефірі “Молдова 1” заявив радник президента України Михайло Подоляк.

“Я вважаю, що до санкційного списку має бути включено якнайбільше суб’єктів, які працюють у Придністров’ї. Взагалі Придністров’я в його нинішньому вигляді насправді є дестабілізуючим чинником не тільки для Молдови, в тому плані, що воно не дає країні ефективно розвиватися, наявність всіляких темних і кримінальних офшорів стримує економічне зростання. Це також ядро ​​дестабілізації і напруженості в Україні. Безперечно, у міру ескалації конфлікту будуть якісь рішення щодо Придністров’я”, – сказав Подоляк.

Також він зазначив, що якщо в рф почнуть правильно сприймати навколишній світ, то ймовірність зустрічі президентів України та росії зросте.

“Ментальний та емоційний клімат дуже змінився після подій у Київському регіоні, коли ми побачили бійню в Бучі, у Гостомелі, Ірпені та інших містах, після Волновахи, Маріуполя, після всього, що відбувається в Херсоні. Звісно, ​​умови такої зустрічі змінюються. Організувати, звичайно, складно, бо, говорячи делікатно, росія та її політичне керівництво погано розуміють, що вони роблять в Україні. Я думаю, що якщо вони почнуть правильно сприймати навколишній світ, то ймовірність цієї зустрічі зросте”, — додав радник.

Подоляк заявив, що український опір на заводі “Азовсталь” — потужний символ, який не влаштовує путіна, є ймовірність того, що солдати, евакуйовані на окуповані території, можуть зазнати репресій.

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