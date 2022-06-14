Загарбники вирішили встановити пам’ятник “освободителю” в окупованому Бердянську

У місті Бердянськ Запорізької області окупанти хочуть встановити пам’ятник “російським визволителям”.

Про це в вівторок, 14 червня, інформує “Радіо Свобода”.

За словами місцевих мешканців, нещодавно у зеленій зоні Приморської площі міста, що на центральній набережній, провели “урочисте відкриття закладного каменю”. На ньому вказано, що на цьому місці буде “пам’ятник російському солдату-визволителю”.

Співрозмовник видання сподівається, що “ЗСУ визволять бердянців раніше, ніж вони (окупанти – “Н”) встановлять оце (пам’ятник)“.

Він додав, що через загрозу переслідувань, люди відкрито не висловлюють свого обурення такими подіями.

Водночас житель Бердянська переконаний, що як тільки наблизиться деокупація міста, місцеві допоможуть знести цей камінь.

Як відомо, портове місто Бердянськ тимчасово перебуває під російською окупацією з 27 лютого 2022 року.

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