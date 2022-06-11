Голова Єврокомісії в Києві напередодні рішення щодо кандидатства в ЄС: Ще є реформи, які слід імплементувати

Урсула фон дер Ляйєн у Києві 11 червня 2022. Фото: пресслужба президента України

На пресконференції в Києві президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн дала зрозуміти, що для отримання статусу кандидата на вступ до ЄС українська влада має продовжувати реформи і зміцнити принцип верховенства права.

Про це вона сказала на спільній із Володимиром Зеленським пресконференції в суботу, 11 червня.

“Потрібно зробити більше. Зрозумійте мене правильно. В Україні війна. Тож ваш фокус і наша підтримка зосереджені на подоланні цієї жахливої війни. Але ми хочемо дивитися вперед. І з реконструкцією ми хочемо дивитися вперед щодо того, що потрібно зробити далі. Наприклад, ви зробили чимало для зміцнення верховенства права, але досі є реформи, які слід імплементувати, щоб, наприклад, побороти корупцію“, – цитує фон дер Ляйєн “Європейська правда“.

Вона похвалила Україну за те, що у минулі роки були створені антикорупційні інституції, але тепер, за її словами, “нам потрібні результати”.

За її словами, Єврокомісія готує свої рекомендації для країн-членів ЄС щодо готовності України до статусу кандидата, і цю роботу буде завершено до кінця наступного тижня.

“Сьогоднішні дискусії (із президентом Зеленським – “Н”) дозволять нам фіналізувати нашу оцінку до кінця наступного тижня. Шлях відомий, це шлях на основі заслуг. Це шлях, де я високо ціную надзвичайну рішучість українців у цьому процесі”, – сказала глава ЄК.

Вона також сказала, що ще до вторгнення Росії Україна була міцною парламентською демократією, “а ця війна стала величезним стрес-тестом”.

“Вся країна активізується. Такий же дух потрібен для реформування та модернізації країни”, – додала фон дер Ляєн.

Контекст

Очікується, що 17 червня Європейська комісія опублікує свою оцінку щодо потреби надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. Власне питання надання такого статусу Україні лідери ЄС розглянуть на саміті 23-24 червня.

Наразі відомо щонайменше про три країни, які виступають проти позитивного рішення. Вони вимагають більших результатів у царині демократичних реформ і боротьби з корупцією.

За даними ЗМІ, мета візиту глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Києва 11 червня – пояснити особисто Володимиру Зеленському стан речей і підказати, як Київ може запобігти негативному рішенню саміту ЄС. Зокрема, ішлося про перелік швидких рішень, які достатньо прийняти, щоби довести європейцям намір Києва повернутися до реформ після завершення воєнного стану – і це зніме заперечення ключових противників визнання України кандидатом на вступ.

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